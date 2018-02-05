國外學者授課鐘點費限80美元？工程會：規定已取消

2018年02月05日 14:37 工商 崔慈悌

國外學者來台授課鐘點費限80美元，引發考試委員痛批是「國際笑話」，工程會今天表示，鐘點費並非規定在政府採購法，而是人事總處的支給表，日前已取消該項規定。

工程會表示，96年時已通令各機關，非依教師法或大學法邀請專家、學者授課、演講或提供專業諮詢，其以自然人為對象，並依「講座鐘點費支給表」、「各機關聘請國外顧問、專家及學者來台工作期間支付費用最高標準表」及「各機關學校出席費及稿費支給規定」，無政府採購法之適用。

行政院人事行政總處也在今年1月修正前述支給表，刪除外聘國外人員每節課新臺幣2,400元(折合約80美元)之規定，修正為：「邀請國外專家學者來臺擔任講座之鐘點費支給數額，得由主辦機關衡酌國外專家學者國際聲譽、學術地位、課程內容及延聘難易程度等相關條件自行訂定。」不以2,400元為限。

此外，行政院人事行政總處並訂有「各機關聘請國外顧問、專家及學者來臺工作期間支付費用最高標準表」，例如諾貝爾級學者為每人每日14,260元。

工程會表示，該表也註記：「各機關聘請國外顧問、專家及學者來臺工作期間支付費用均應適用本表，由各機關視其學術地位、專長及各機關經費情況，在表定最高標準範圍內自行核定支給。但情形特殊者，得專案報經行政院核准支給。」以適時因應實際狀況需要。

(工商)