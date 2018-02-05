國外學者授課鐘點費限80美元？工程會：規定已取消

友善列印
工商

國外學者來台授課鐘點費限80美元，引發考試委員痛批是「國際笑話」，工程會今天表示，鐘點費並非規定在政府採購法，而是人事總處的支給表，日前已取消該項規定。

工程會表示，96年時已通令各機關，非依教師法或大學法邀請專家、學者授課、演講或提供專業諮詢，其以自然人為對象，並依「講座鐘點費支給表」、「各機關聘請國外顧問、專家及學者來台工作期間支付費用最高標準表」及「各機關學校出席費及稿費支給規定」，無政府採購法之適用。

行政院人事行政總處也在今年1月修正前述支給表，刪除外聘國外人員每節課新臺幣2,400元(折合約80美元)之規定，修正為：「邀請國外專家學者來臺擔任講座之鐘點費支給數額，得由主辦機關衡酌國外專家學者國際聲譽、學術地位、課程內容及延聘難易程度等相關條件自行訂定。」不以2,400元為限。

此外，行政院人事行政總處並訂有「各機關聘請國外顧問、專家及學者來臺工作期間支付費用最高標準表」，例如諾貝爾級學者為每人每日14,260元。

工程會表示，該表也註記：「各機關聘請國外顧問、專家及學者來臺工作期間支付費用均應適用本表，由各機關視其學術地位、專長及各機關經費情況，在表定最高標準範圍內自行核定支給。但情形特殊者，得專案報經行政院核准支給。」以適時因應實際狀況需要。

(工商)

吳、朱兩個太陽？吳敦義：從來沒… 台電申請重啟核二 吳思瑤：沒違…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。