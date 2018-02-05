桃捷、易飛網攜手合作　搶攻國際旅客

2018年02月05日 17:14 中時 陳麒全

「易飛沖天樂桃桃」的啟動儀式5日分在桃園機場捷運A12第1航廈站舉行，由桃園市長鄭文燦（中）、桃園大眾捷運公司董事長劉坤億 （右）、易飛網董事長周育蔚（左）共同啟動，期盼雙方異業合作不僅能提升桃捷在國際上的能見度，更能成為提振國內觀光旅遊新典範。（陳麒全攝）

桃園大眾捷運公司為了開拓多元旅遊市場及發展觀光，繼北捷聯票、南海電鐵合紀念票後，再添合作新夥辦，與線上旅遊易飛網合作，代理25萬張桃捷境外票券，搭配一日遊券等優惠套裝行程，5日由桃園市長鄭文燦、桃園大眾捷運公司董事長劉坤億、易飛網董事長周育蔚共同啟動，期盼雙方異業合作不僅能提升桃捷在國際上的能見度，更能成為提振國內觀光旅遊新典範。

「易飛沖天樂桃桃」的啟動儀式5日上午9時30分在桃園機場捷運A12第1航廈站舉行。鄭文燦市長致詞時表示，桃園機場捷運通車將屆滿1年，目前已經載運了超過1900萬人次旅客，預計春節期間就可以突破2000萬人次。為了開拓更多旅遊市場與發展觀光，桃園捷運公司特別與易飛網展開異業合作，一起衝機場捷運的旅客量，也要衝服務多元化。

桃園捷運公司劉坤億說，這次與易飛網合作，由易飛網代理機場捷運25萬張境外票券，搭配多元化的旅遊組合，最優惠的組合售價不到新台幣1000元，相信可以吸引準備來台旅遊的外國觀光客。

這次易飛網推出的桃園機場捷運旅遊套票共有二種優惠組合，分別為「桃捷票加一日遊券」，以及「桃捷票加悠遊卡」。基本上都有配置桃園機場捷運單程或雙程車票，一日遊券除了有故宮、國父紀念館等國外觀光客必去的景點外、還有九份、平溪、野柳等深度文化觀光熱點，搭配悠遊卡則可以更彈性運用，易飛網將透過亞洲主要電商平台對境外旅客販售。

桃捷公司與易飛網在桃園機場捷運A12第1航廈站、A13第2航廈站入口也共同設置了「旅遊服務站」，外籍旅客抵台前先至平台下訂，入境後到機場捷運專用櫃台取票，藉著桃園捷運公司與易飛網的合作，串聯國際各大通路，讓來台旅客享受桃捷的快速便利，輕鬆展開台灣遊的行程。

(中時)