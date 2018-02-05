升職主管只加3千 工程師心寒：人吃多香蕉也會變猴子

升職主管只加3千，工程師心寒：人吃多香蕉也會變猴子！圖為半導體製程。（本報系資料照片）

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中時電子報

許多勞工盼望年後升職加薪，但近日有網友卻上網抱怨，老闆要升他當RD（R&D, research and development 研發）組長，認為升職組長只需「有津貼3000元」作為吸引力。該網友表示，聽到老闆這一席話後，心中不斷冒出「老闆算盤打得還真精，領完年終換工作吧！」的想法。

該網友在網路論壇「mobile01」發文，表示自己是機構工程師，老闆要升自己為主管的事情，已經從去年年初喊到現在了，最近才又找他談升遷之事，還說「讓你升組長，有津貼3000元唷。」聽到這句，讓該網友感到不服，「之前找的RD經理，每個都80k、90K起跳的，也都用不到3個月就叫人家回去吃自己。現在找不到人才要我接，卻只用加3000元打發，而且我現在連北部機構工程師的平均薪資都還不到」。

對此局面感到灰心，讓原PO感嘆「算了，領完年終換工作吧！是人，吃多了香蕉也會變成猴子的」。其他網友見了該處境，有人說看過明升暗降的，「升主管多了三千元，但是就沒有加班費了」、「頭銜變高...事情變多」、「可能是老闆在賭多少錢可以打發你」、也有人勸原PO忍耐一下，「先接了組長職過過水，之後跳槽找主管職會比較容易」、也有人提出疑惑，「主管分很多種，組長和經理職級差很多，薪水不可能一次跳這麼高」。

(中時電子報)

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