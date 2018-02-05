入冬最強寒流來襲 梨穗凍萎 果農心淌血

2018年02月05日 15:14 中時 陳世宗

寒流接連來襲、梨農欲哭無淚！后里等山城地區從1個月前開始嫁接梨穗，因受到寒流接踵侵襲，果農已接3次梨穗全部報銷，僅存可開花品質也差；市議員陳本添5日為果農請命，要求農業局伸予援手。農業局強調，已通報各區公所密切注意災情，彙整災損狀況。

果農哭訴指出，他的梨園包梨穗的膠帶已經有3種顏色，代表已經包3次，還沒有長果實，平均每位果農已經損失10幾萬梨穗費用，現在不接梨穗又不行，但冒著寒流辛苦嫁接的梨穗又無法存活，讓果農欲哭無淚！

市議員陳本添說，政府一直要求果農要參加農業保險，問題是申請理賠條件嚴苛，手續煩瑣，今年沒有果農參加農業保險；特為農民請命，請農業局儘速派員會勘，協助「看天吃飯」的果農能夠度過難關。

農業局表示，該局接獲區公所通報農業災損後，將立即邀農糧署、台中區農改場組成勘查小組至各區現勘，如該區農產物無收穫面積達種植面積5％以上，經勘查小組確認農作物災損達20％，將由農委會公告辦理現金救助，梨穗每公頃可獲6萬元救助金。

農業局強調，梨穗災損確認後，除中央現金救助，該局也會依台中市農業災害復建補助作業要點，補助農民果樹類清園藥劑每公頃4000元，及有機質肥料每公頃2600元，屆時農民可向各農會申請。

(中時)