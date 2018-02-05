2018年02月05日 15:24 中時 王文吉

高山茶區的茶樹正休眠中，不怕雪霰寒害。（民眾提供）

全台最「涼」的勝光派出所也降下冰霰夾雜雪花，有遊客笑說好像「薑餅」派出所。（羅進玉提供）

遊客及員警開心在警所前堆雪人，並為雪人戴警帽，猶如「雪地門神」。（羅進玉提供）

停放在勝光派出所附近的車輛，堆滿厚厚一層冰雪。（羅進玉提供）

武陵農場低溫始終無法突破零度，園區內持續下霰夾雜冰雪。（民眾提供）

武陵農場園區內的步道被冰雪覆蓋。（民眾提供）

通往武陵農場的道路白皚皚一片，積雪有10公分左右，車輛須加掛雪鍊才能通行。（民眾提供）

大梨山地區種植大面積大蒜，整片菜園被霜雪覆蓋。（羅進玉提供）

大梨山連降3天雪霰 銀白派出所似薑餅屋（王文吉攝）

大梨山連降3天雪霰 銀白派出所似薑餅屋（2）（王文吉攝）

台中市和平區台七甲線往思源埡口路段連下3天瑞雪，路面、路樹及山林全被冰雪覆蓋，5日上午積雪已超過10公分，吸引不少民眾上山賞雪。公路總局規定上山車輛必須加掛雪鍊，養護單位也持續出動工程車鏟雪，以防打滑意外。

號稱全台最「涼」的勝光派出所，位處海拔1800公尺，也降下冰霰夾雜雪花，遊客笑說好像「薑餅派出所」，與員警開心在警所前堆雪人，並為雪人戴警帽，猶如「雪地門神」，十分可愛。員警表示，當地因海拔較高，幾乎年年都會下雪。

今日上午台七甲線南山部落、福壽山及武陵農場又開始下雪，積雪達都有10公分左右。由於路面結冰，為行車安全，公路總局要求上山車輛必需加掛雪鍊，公路總局第二養護工程處也持續出動工程車在路面鏟雪，以防意外發生。

梨山茶區的茶樹自12月休眠至翌年3月，茶農老神在在說，茶樹還沒萌芽，這波寒流來襲，無論飄雪、降霰或結霜，都沒在怕的啦！和平區代表會副主席羅進玉表示，梨山水果都已採收完畢，下雪有利溫帶果樹花芽分化，提昇春天開花結果率，也會大幅減少病蟲害，有了這波寒流加持，明年的水果會更香甜。

初春季節為梨穗嫁接作業期，目前主要品種為新興梨，佔東勢高接梨總面積1550公頃的5成。梨農表示，梨穗最怕霜雪凍傷花苞及幼果，這幾天只有低溫細雨，會因太冷造成生長停滯，是否受寒害影響，要5到10天才會顯現，兩年前的霸王寒流造成2到3成的梨穗報銷。

台中市農業局表示，因為氣溫持續下降，台中山城高接梨穗可能遭遇寒害，梨山地區因正值溫帶果樹及茶樹休眠期，較不受影響，但當地也有種植大蒜，是否受影響正了解中。

(中時)