陸003型航母船體模組建成 今年可望亮相

中國003航母在長興島江南船廠建造的畫面。（網路）

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中時電子報

從002型中國第一艘自製航母在2017年4月下水，到如今完成舾裝和系泊，以及動力試驗，即將首次正式海試。如今在國內外媒體的輪番炒作下，大家更大的期待已轉向003航母。

一般認為，003航母的排水量為85,000噸以上，採用常規動力+電磁彈射器，配備殲-15T艦載戰機、空警-600艦載預警機和部分艦載反潛/運輸直升機，總數量約在60架左右。

中國軍事評論員陳光文5日分析稱，由於002航母主要只是讓中國造船業完成一艘航母的建造過程，因此，它的整體效能只比001「遼寧」號航母略強，因此大家對中國海軍最大的期待，還放在003，以及盛傳在003航母開工後2年，也就是2017年中，也正式開工建造的004航母身上。

分析指出，003航母在上海已開建36個月，預料大部分艦體模組已經建造完成，可望在春節之後進入模組化組裝階段。相信屆時不管上海的各大船廠保密措施做得再好，也會有「諜照」被披露。

陳光文稱，根據最新消息，中國海軍已正式確認，弦號17的002航母將名為「山東」艦，等春節後就會開始首次海試。而從這次002航母的命名來看，中國海軍的航母命名原則是，第一艘航母使用其修建地省份命名，也就是以遼寧為艦名；而第一艘自製航母，也就是中國的第二艘航母002艦，是以中國航母的第一個部署地，以及北海艦隊司令部的駐在地山東命名。

至於第二艘自製航母003艦預計會被部署到海南的新基地，而命名則使用南部艦隊司令部的駐在地省份廣東命名。另外，中國第三艘國產航母004艦雖仍可能被部署到海南，但會使用東部艦隊司令部駐在省份浙江命名。

分析認為，中國在透過002航母，自力完成了打造現代化航母的整個製造過程後，就展開了融合美俄航母之大成的新一代自製航母建造計畫，而且首批就是兩艘，兩艦相隔大概2年先後開工。雖然從艦載機數量和排水量上來看，003航母只達到美軍已退役的傳統動力航母「小鷹」級的水準，但是藉由使用電磁彈射器和現代化艦載機，003航母仍是僅次於「尼米茲」級的世界第二強航母。

(中時電子報)

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文章來源：中國第3艘航母船體分段模組或已建成 今年有望亮相

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