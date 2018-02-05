孤女冒寒冬為母守靈 市議員助清喪葬費

台中市議員吳敏濟（前排左二）偕同湄聖媽祖會，結清女大生母親的喪葬費用。（王文吉攝）

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急凍寒流襲台，大甲殯儀館1名林姓女大生，孑然一身為母親守靈，積欠禮儀社喪葬費，處境淒涼。台中市議員吳敏濟得知，偕同湄聖媽祖會成員前往靈前拈香，代為付清所有喪葬費用。林姓女學生她在嚴冬感受到社會的溫情，希望將來有能力時也能回饋社會。

家住大甲區建興里的林姓女大生今年19歲，父親在她小六時往生，童年最快樂的時光，就是跟著替人看守放生池的父親住在工寮裡，每天與雞鴨鵝玩在一塊兒。

父親身後家無恆產，母親到田間為地主打零工賺取生活費，她高二時就到便利商店打工賺學費，目前在科技大學建教合作班半工半讀，平時住在工廠宿舍。日前母親走得很突然，被屋主僱傭的外勞發現病逝於家中，得知消息後的她連忙回家奔喪。

林姓女大生回憶母親生前做粗工，晚上經常看到母親默默地擦藥，才知道母親工作受傷還瞞著她。歲末寒冬，吳敏濟不忍心看林同學孤苦伶仃，獨自面對母親的喪葬費不知所措，於是聯繫湄聖媽祖會出面與禮儀社協商。

3日下午湄聖媽祖會總幹事張義德及幾位會員攜帶善款前往小靈堂為她付清喪葬費。驟逢變故，徬徨無措的女大生當場感激地向眾人下跪，表達感激之意，被吳敏濟拉起來。

吳敏濟告訴她，台灣是一個有愛心的國家，相信會有更多的慈善機構及善心人士來幫助她度過眼前的難關，期勉她好好讀書，認真工作，未來有能力時也能回饋社會，將愛心傳遞下去，讓更多遭逢變故的人得到溫暖。

(中時)

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