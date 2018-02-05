陽明山降瑞雪 警呼籲追雪族注意保暖

2018年02月05日 15:06 中時 李文正

大陸冷氣團發威，北市陽明山國家公園今（5日）凌晨下雪，目前持續夾雜的冰霰，今晨路面也以結冰，為了安全起見，北市警北投分局在巴拉卡公路（106甲縣道）與陽金公路交叉口，管制沒有加裝雪鏈的車輛進入，陽明山國家公園警察隊第四大隊呼籲，下午4點30分後，遊客服務中心打烊後，民眾無法購得熱食，賞雪民眾要注意身體保暖。

陽明山國家公園警察隊第四大隊在二子坪遊客中心巡邏，今早已經積雪5公分厚。（李文正翻攝）

北投警分局表示，陽明山大屯山、七星山凌晨下雪，上山賞雪的民眾前往二子坪，必須加掛雪鏈，警方則在陽金公路、巴拉卡公路交叉口設置管制點，民眾除了要出事，雪季期間上山的管制證，若想要摸到靄靄白雪，前往二子坪賞雪車輛，輪胎必須加掛雪鏈。

陽明山國家公園警察隊表示，比起2年前的大雪，這次降雪量比較少。（李文正翻攝）

陽明山國家公園警察隊第四大隊則表示，比起2年前的雪景，這次路邊積雪較少，但仍有5公分厚度，依氣象局預報，要到後天（7日）才會回暖，山下若下雨，山上就有機會降雪，不過，上山民眾需要注意身體保暖。

七星山上的涼亭遭白雪覆蓋。（李文正翻攝）

另外，北投警分局，今晨因路面結冰有找來俗稱小山貓的鏟土機，去除路面結冰，確保行車安全，並呼籲車輛一定要加裝雪鏈，並且小心駕駛。

(中時)