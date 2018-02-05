軍民互利 英軍與航迷合作監控危疑份子

2018年02月05日 15:05 中時電子報 喻華德

我國對於空軍基地、軍民合用機場的攝影管制多年來在法治層面一直未能完善，在歷經鈕承澤、李倩蓉事件和三起航空迷被抓事件後，政府決定將《要塞堡壘地帶法》修法為《戰略要域管制法》。不過依照草案內容，若修法通過，我國對軍機攝影的限制，將和韓國一樣嚴格，除了營區開放之外其餘全面禁止攝影。但場景換成英國，據《青年日報》4日報導，英國皇家空軍和駐英美軍則以完全相反的觀念，與航空迷合作，由航空迷充當軍方的眼睛，協助留意危疑份子，促進國家安全。

英國未有任何「禁止從外部拍攝飛機或基地內建築」的相關法令，因此，英國多年來一直是航空迷的聖地，因為可以「輕易且合法」在營區外拍攝照片；英國皇家空軍雖持開放態度，但隨著俄國與恐怖攻擊的威脅籠罩歐洲，也讓英軍考慮如何因應。

英國皇家空軍決定採用「航迷守望計畫」（Spotter Watch），亦即「讓航迷來注意航迷」的新措施。英國國防部憲兵局長格洛佛表示，航迷是一群志同道合的人，因此，「航迷守望計畫」精神即是讓當地航迷協助基地，了解周邊人士動向。

此計畫會發放登記卡給已接受主管機關調查、了解其背景和前科的航迷，讓基地警衛能輕易辨認，並開放24小時熱線，讓航迷通報「危疑人物」，目前已有超過250人加入此計畫；但如這些航迷不遵守規定，或為了拍照而非法入侵私人財產，將被「除名」。

除了皇家空軍外，駐英美軍也開始實施類似的「鷹眼計畫」，駐英美軍拉肯希斯基地發言人表示：「航迷對我們的飛行任務『非常感興趣』，我們感謝他們的支持，更歡迎他們報告任何可疑的行為─無論是現地或網路上。」

畢竟航空迷除了在現地拍飛機，利用無線電聽取塔台通訊，也會將所拍攝照片貼上網路，極有可能「透露機敏資訊」。如2006年，英國航迷張貼的照片就無意間洩露了中情局的偵察計畫，並在《衛報》調查證實後，大肆報導。

航空迷使用的「全頻接收機」僅能接收而不能發送訊號，因此不會影響飛航安全。日本對全頻接收機的法規管制採開放態度，甚至出版社會定期出版擁有各民用機場和自衛隊基地及駐日美軍的無線電通信頻率的書籍。軍機的無線電通訊僅有起降階段可以收聽，升空進入一定高度後就轉入加密頻道，一般全頻接收機無法收聽加密頻道通訊。我國國家通訊傳播委員會規定使用無線電要考執照，但全頻接收機則被認定為違法，NCC成立12年來對此問題遲遲未休法解套，也不強力執法取締，形同航迷人人違法，但過去曾有一位吳姓資深航空迷因在空軍新竹基地外收聽無線電遭逮捕，媒體在事發第一時間幾乎都將其打成「匪諜」，最後該案不起訴，卻沒有媒體平反當事人名譽作追蹤報導，像這種因「拍照」或「聽無線電」而遭法辦最後不起訴的事件，過去十餘年來至少有三起。

英國航迷巴克利表示，拍飛機與張貼照片是想為即將關閉的米爾登霍爾空軍基地留下紀錄，但他參與的航迷群「清楚地知道不要張貼部分特殊無線電呼號或作戰任務機」，如有人在社群網站上貼出來，會被『自律刪除』。畢竟大部分航空迷都清楚一個『黃金法則』，即自己的愛好不該建立在犧牲他人，尤其是空地勤人員的安全之上。

這點是國內航空迷值得反思之處，臺灣的航空迷因為認為現行的法律拍照「無法可辦」，因此「理直氣壯」，往往忽略了刪除照片Exif資訊（照片內嵌拍攝時間等參數，若相機有GPS則也會包含地理位置資訊）、照片不要即時上傳網路等。甚至有航空迷即時在臉書公布某軍用機場的起降動態訊息，試想一架空軍的F-16偵照機或幻象掛載電偵莢艙，若在起飛後就照片立即被發佈在社群網路上，如此中共和日本可毫不費力得知該架次戰機的任務屬性，甚至有可能因此成功迫使我軍放棄執行任務。

英國的航迷守望計畫，和日本對軍機攝影、收聽無線電的開放作法，是國內航空迷多年來嚮往國家進步的方向。但從《戰略要域管制法》的草案看來則是將所有空軍、海航、陸航基地納入，只要在機場附近拍飛機，就屬違法之舉。英國皇家空軍和駐英美軍的作法，非常值得國軍借鑒，尤其是以現在的環境還多了可能會直接危急飛機起降的無人機闖入機場管制區的問題，國軍除了加高圍牆之外，也應該思考與航迷合作，落實全民國防、深化全民保防意識，共同維護國安、飛安，共創雙贏。

(中時電子報)