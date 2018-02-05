軍人年改樓地板37850？退輔會：4萬是底線標準

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外傳政府內部已達成共識，近期將對外公布將軍人年金最低保障「樓地板」金額調升至3萬7850元。退輔會主委李翔宙今強調，退輔會希望從照顧一位隻身老人家的狀況下衡量，4萬是一個底線標準。

李翔宙今召開記者會時表示，對於年金制度推動，他們持續跟相關機關及年金改革小組會議溝通，此專案目前尚未送進立法院，過程中還有很多細節討論，將來定案版本後會讓外界非常清楚。

李翔宙強調，退輔會是站在替退伍軍人、榮民福利權益爭取的立場上，持續按既定原則進行。

對於3萬7850元「樓地板」數字的傳出，李翔宙表示，因專案仍在持續進行，為避免各方受到不必要的困擾，或產生不必要的誤信，而造成社會動盪，這些都不是很理想的事情。

李翔宙指出，「樓地板」的原則必須要有一個底線，是照顧弱勢族群、中低層、低下階且過去辛苦、犧牲奉獻的同仁們；從照顧弱勢基層的立場上，希望是一個吻合他們整個生活生計所需，加上從各項不同因素綜合起做最完整的考量。

媒體詢問，是否「樓地板」金額尚有變動的可能？李翔宙說，原則比公教高，但高到什麼程度及何種原則，這依據都希望從制度上做最完整的考量，「當然是希望可以高」。

媒體追問是否可達4萬？李翔宙說，原則上希望是能夠照顧一個隻身的老人家，且是在沒有任何其它資源狀況下，「希望那是（4萬）一個底線標準」，此底線表大概接近一個將來樂齡長者，進入年邁八、九十歲的基本需求。

(中時)

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