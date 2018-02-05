未繳納汽燃費者注意 監理所首創電腦比對 加速執行

2018年02月05日 15:28 中時 王思慧

公路總局高雄區監理所利用電腦分類，以後移送執行更省時。（公路總局高雄區監理所提供）

交通部公路總局今表示，高雄區監理所率先針對經通知送達後，仍不繳納汽機車燃料使用費的車主，採用智慧電腦篩選系統，加快強制執行速度，經通知逾期仍不繳納汽燃費者，可處300元以上、3000元以下罰鍰，也將依規定移送法務部強制執行。此舉不但是全台首創，也是首度實施，其他區監理所將跟進。

公路總局表示，機車於2013年取消定期換照後，改為每年收費，雖然監理機關針對歷年欠費移送，但因移送數量龐大，每次都要花很長時間，造成監理機關及執行分署作業負荷量大。

經和執行分署多次協調、討論，決定利用更智慧化的作業模式，簡化監理案件移送及分案流程，透過智慧比對篩選系統，篩選出不需人工查核的移送案件，由執行分署進行後續分案執行作業。

高雄區監理所長梁郭國表示，以前全都是人工篩選，審查一件就要花費十幾秒，若有一萬輛車，就要耗費一整天。後來有所裡的同仁寫程式，用電腦整合資料，不管有幾輛車，資料可立即跑出來，節省時間。去年試辦後，效果不錯，因此也提供給其他監理單位參考。

梁郭國說，高雄所已於1月19日與高雄分署，聯合舉行簡化分案流程觀摩會，試辦「簡化監理案件移送及分案流程」的經驗與各監理機關及執行分署分享及交流，並於今起實施。

(中時)