未繳納汽燃費者注意 監理所首創電腦比對 加速執行

公路總局高雄區監理所利用電腦分類，找出未繳納汽、機車燃料使用費車主。（公路總局高雄區監理所提供）

友善列印
中時
公路總局高雄區監理所利用電腦分類，以後移送執行更省時。（公路總局高雄區監理所提供）

交通部公路總局今表示，高雄區監理所率先針對經通知送達後，仍不繳納汽機車燃料使用費的車主，採用智慧電腦篩選系統，加快強制執行速度，經通知逾期仍不繳納汽燃費者，可處300元以上、3000元以下罰鍰，也將依規定移送法務部強制執行。此舉不但是全台首創，也是首度實施，其他區監理所將跟進。

公路總局表示，機車於2013年取消定期換照後，改為每年收費，雖然監理機關針對歷年欠費移送，但因移送數量龐大，每次都要花很長時間，造成監理機關及執行分署作業負荷量大。

經和執行分署多次協調、討論，決定利用更智慧化的作業模式，簡化監理案件移送及分案流程，透過智慧比對篩選系統，篩選出不需人工查核的移送案件，由執行分署進行後續分案執行作業。

高雄區監理所長梁郭國表示，以前全都是人工篩選，審查一件就要花費十幾秒，若有一萬輛車，就要耗費一整天。後來有所裡的同仁寫程式，用電腦整合資料，不管有幾輛車，資料可立即跑出來，節省時間。去年試辦後，效果不錯，因此也提供給其他監理單位參考。

梁郭國說，高雄所已於1月19日與高雄分署，聯合舉行簡化分案流程觀摩會，試辦「簡化監理案件移送及分案流程」的經驗與各監理機關及執行分署分享及交流，並於今起實施。

(中時)

孤女冒寒冬為母守靈 市議員助清… 弘光科大組義剪團 為街友、獨老…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。