他在車上呼呼大睡 竟渾然不知同行友人搶劫

2018年02月05日 15:07 中時 馬瑞君

真的這麼好睡？住在20歲許姓男子，與兩名陳姓友人一同南下，兩人涉嫌在沙鹿搶加油站，他卻在車上呼呼大睡、渾然不知。但因查無其涉案證據，檢方依加重竊盜等罪嫌起訴兩名陳姓男子，許男獲不起訴處分。

起訴書指出，分別為22歲、20歲的兩名陳姓男子，兩人因缺錢花用，去年12月間在桃園八德區一釣蝦場釣蝦時，其中一人聊及曾在台中沙鹿區超商打過工，對環境較熟悉，提議到台中加油站搶錢。

隨即，在凌晨時找許姓友人一起南下，清晨4時多抵達沙鹿後，先將車停在一家汽車旅館附近，再以寬式雙面膠帶黏貼壓克力板，蓋在車輛前後車牌，準備伺機犯案。

兩人發現相距約50公尺處的加油站，僅有一名員工坐在辦公室前，認為有機可趁，將車開到加油站後，一人持棒球棒接近員工，另一人脅迫被害人交出腰包，搶得1萬9千元現金。

犯案後擔心被查緝，陳男等人折返回桃園後，又以T字板手等工具到停車場竊取自小客車的車牌，再懸掛在自家車牌上，還欲蓋彌彰的以黑色油漆塗黑車身，但仍被查獲。

兩名陳男到案後坦承行搶，但同行的許男真的未參與犯案？許男供稱，一路上都在車上睡覺，直到兩人搶加油站後又折返桃園，他醒過來才知道此事。因查無許男參與犯案事實，檢方認定證據不足，做出不起訴處分。兩名陳男則被依加重竊盜、加重強盜罪嫌起訴。

(中時)