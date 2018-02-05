31歲男吃尾牙 雞骨劃破食道狂吐血

2018年02月05日 15:21 中時 馮惠宜

從胃鏡看得到31歲男子食道口有一處長約2公分的撕裂傷，雖然找不到雞骨頭，醫師研判雞骨頭行凶後，就滑入胃內。（馮惠宜翻攝）

一31歲男姓在參加公司尾牙時，將口中的大塊雞肉嚥下後，感到喉嚨不舒服狂吐，嘔吐物還帶有血跡，緊急送醫經胃鏡發現食道有2公分的撕裂傷，研判是遭到雞骨頭「割傷」，醫師提醒，農曆年前後聚餐多，小心雞鴨肉小骨頭或魚刺，成為傷及喉嚨、食道和胃的「凶器」！

澄清醫院胃腸肝膽科醫師溫奕志表示，由於該患者是在吃飯時發生帶血嘔吐，懷疑是異物卡住喉嚨或食道，經胃鏡檢查發現在食道口有一處長約2公分的撕裂傷，這樣的大傷口的確少見，也沒有找到「凶器」，但可判斷是由堅硬的異物所割傷，很可能「凶器」就是雞骨頭。

溫奕志指出，農曆春節將至，餐餐雞鴨魚肉美食，民眾要小心這樣的美食有可能成為「凶器」，從過往的春節急診的病患中，造成胃腸肝膽的疾患，最常見的是被魚刺或雞鴨骨頭卡到喉嚨甚至傷及食道，而因喝太多酒傷及肝臟而吐血送醫，也有零星個案。

萬一被魚刺或雞鴨骨頭卡到喉嚨，溫奕志也提醒千萬別聽信民間習俗吞飯和喝醋自救，恐造成更嚴重的後果，如果魚刺因而再卡到食道壁，刺得更深是有可能刺穿食道而傷到胸主動脈，嚴重出血是會危及生命；而魚刺或小骨頭一旦刺破胃壁，極可能會刺傷肝臟，病情更大條，因此最好即時就醫，以免釀成大禍。

他強調，過往的病例中，有民眾在春節長假罹患感冒，自行購買成藥服用，如果空腹時服用，因藥物黏貼在食道或胃壁而造成潰瘍出血，可能得在春節期間跑急診。

(中時)