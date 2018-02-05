MLB》怪力男齊聚 洋基能轟破全壘打紀錄？

2018年02月05日 15:13 中時電子報 蔡銘仁

洋基在「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)加盟後，組成讓人聞風喪膽的強力打線，原本已經很會轟的他們，團隊全壘打數無意外會再增加，美媒報導，現在的洋基或許有機會挑戰高懸逾20年單季264轟的大聯盟團隊最多轟紀錄。

目前團隊單季最多轟紀錄，是由1997年的水手所創；該年水手以小葛瑞菲(Ken Griffey Jr)、E.馬丁尼茲(Edgar Martinez)和包納(Jay Buhner)3人為核心組成的打線，整年擊出264轟。洋基去年在沒有史坦頓的情況下，就已經敲出傲視全聯盟的241轟，只差25轟破紀錄。

照這樣看來，洋基多了史坦頓，要締造新猷並不難。不過大聯盟記者派崔歐(Mike Petriello)認為，這或許比想像中還不容易，畢竟要史坦頓再打出59轟，其實並不容易，而且洋基其他球員們能否維持跟今年一樣的水準，也還是個未知數。

那洋基今年會有幾轟？派崔歐進一步透過「Steamer」、「Zips」跟「Fangraphs」系統分析，至少250轟起跳。在洋基眾將中被預期最多全壘打的前3名，分別是史坦頓將有50轟，去年52轟的賈吉(Aaron Judge)40轟，捕手桑契斯(Gary Sanchez)則有30轟。

派崔歐表示，以賈吉跟桑契斯的本事來看，這預測是有些保守，包括柏德(Greg Bird)等人也可能竄出頭，破紀錄並非不可能。不過，他們在少了卡斯楚(Starlin Castro)、海德利(Chase Headley)跟弗雷塞(Todd Frazier)後，其他球員能否補上空缺也是一個問題。

攤開去年數據，海德利貢獻12轟、卡斯楚16轟，弗雷塞到洋基也有11轟。目前可能頂上三壘的安杜哈(Miguel Andujar)預期能打11轟，還能補上火力空缺，但接替二壘的托瑞斯(Gleyber Torres)9轟、另1名候選韋德(Tyler Wade)5轟，跟離開的卡斯楚相差不少。

(中時電子報)