選桃園？吳志揚：那裡跌倒代表那裡不適合你

2018年02月05日 15:45 中時 周毓翔

藍營桃園市到底該派誰出戰？屢次被點名的前市長、立委吳志揚今(5日)接受電台專訪表明其父親極力反對，儘管他沒把話說死，但也沒意願參選。「有人說我上次市長選舉失利，哪裡跌倒哪裡站起來，但其實應該是你在那裡跌倒，顯然那地方不適合你。」

對於是不是宣布完全不參選，吳志揚說自己不喜歡把話說盡，是為了給大家留面子。但他父親吳伯雄身心狀況真的很差，吳伯雄強力反對他參選，他自己也認為不該冒這險，他未滿50歲，政治路走不順還可換跑道，但父親就這麼段時間，不希望忤逆他，讓他擔心。

吳志揚說，選舉勢必會面臨各種抹黑攻擊，比如以前選舉時，吳伯雄因中風沒去桃園跑行程，結果被坊間謠傳吳伯雄往生，吳志揚很壞，想要選前才公布博取同情；此外，他還沒要選，連獵雷艦案都可以牽扯到他，「還沒選舉就這樣，選舉就更糟糕，我父親就說沒必要忍受這事。」

吳志揚認為，他選市長落選、國民黨立委掉了幾席，對桃園來講其實不是壞事，也許將來有立委可以挑戰市長，空出來的立委可以讓表現好的議員去選，議員席次空出來又是機會，黨中央應該這樣思考，而不是便宜行事，把他丟下去黨中央就沒事了，要他自己想辦法，「這對我不好，對黨的新陳代謝也不好。」

對於這樣會不會被人指怯戰？吳志揚反問，如果是這樣，那所有不選的人是不是都怯戰？他只是合理分析狀況，不表示不選就是怯戰，是他評估過狀況他不適合選。他也強調，不該看暫時的民調結果，說不定新鮮的人選對上鄭文燦，也是有機會的。

他也強調他不會接受黨中央徵召，上次沒選上市長，「好像要我戴罪立功，說是我個人問題，這樣說法我也接受，也不想批評別人，但這是場難打的選戰，要全黨團結，但我目前沒看到這氛圍。」

(中時)