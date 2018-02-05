三星少主李在鎔涉賄 二審刑期減半獲緩刑免關

三星少主李在鎔2月5日抵達韓國高等法院的神情。（美聯社）

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中時電子報

韓國首爾高等法院5日對三星電子副會長李在鎔行賄案作出二審判決，推翻一審所作出的5年徒刑判決，判處他有期徒刑2年半、緩刑4年。現年49歲的李在鎔自去年2月17日被捕後，時隔近1年獲釋。

據韓聯社報導，法院認定，三星電子贊助「幕後權貴」崔順實之女鄭維羅提供馬術訓練，構成行賄罪，維持一審裁定。不過，有關非法贊助崔實際控制的韓國冬季體育英才中心、轉移資產出境等指控均被否定。

2017年8月25日下午，韓國首爾中央地方法院一審判決，三星副會長李在鎔一審因行賄，還有非法轉移資產等5項罪名成立，認定他向韓國前總統朴槿惠，以及其閨密崔順實提供，並約定提供共計433億韓圜(近12億台幣)賄賂，而判處李在鎔有期徒刑5年。但他不服判決，提出上訴。

李在鎔23歲進入三星，後來留學日本和美國，33歲加入三星管理層。他身為財閥第三代，擁有一般韓國人所難以企及的華麗履歷。

2014年，李在鎔的父親，也就是三星電子會長李健熙因心肌梗塞，昏迷不醒之後，當時46歲的李在鎔便接下三星權杖。近幾年來，李在鎔在接班之路上雖然看似風光，但尚未坐穩大位，便因捲入韓國前總統朴槿惠「閨密干政」風波而陷入困境。

對於李在鎔案一審結果，青瓦台當時罕見發聲。青瓦台負責與民溝通的首席秘書尹永燦發佈短信稱，根深蒂固的政商勾結利益鏈一直阻礙韓國社會進步，並痛陳這次事件應成為切斷政商勾結的契機。然而，這次二審判決結果對青瓦台而言，不啻是天大的諷刺。

(中時電子報)

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文章來源：三星李在镕行贿案二审被判2年半缓刑4年

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