弘光科大組義剪團 為街友、獨老打理門面

2018年02月05日 16:12 中時 王文吉

弘光科大義剪團師生與街友合影。（王文吉攝）

農曆春節將屆，弘光科技大學美髮造型設計系發起替街友及獨居老人的義剪活動，系主任王曉芬率系上學生，到台中火車站替街友打理門面，2月7日配合沙鹿國際青年商會「2018寒冬送暖到宅關懷活動」，美髮系老師陳佳惠也將帶領學生到38位獨居長輩家中為他們義剪。

王曉芬帶著系上兩名學生，上週到台中火車站附近的角落微光中區再生基地替街友義剪，學生幫街友剪髮時，街友一邊訴說著他們過去。60多歲的街友「高大哥」，年輕時就讀復興美工，喜歡畫畫；街友「炳哥」開過卡拉OK，後因生意失敗、身體不好，失去自信，每個街友訴說自己在不同因素下，淪落街頭。

學生周詩涵說，以前在街上遇到街友會害怕，第一次替他們義剪，接觸後發現他們背後都有一段不為人知的故事，過去的恐懼源自於不了解，幫他們剪個乾淨清爽的髮型，或許可以讓街友更有自信、甚至找到新的自己。

另位馬來西亞籍的學生余清坤指出，他已經參加過三次的暑假環台義剪，大三在台北實習，經過台北車站時看到很多街友，心想「為什麼義剪對象沒有他們？」因此，系主任提起要幫街友義剪，他馬上決定參加，也希望未來有更多美髮業界的夥伴一起響應。

王曉芬表示，她開車聽廣播聽到主持人提起街友的故事，希望透過美髮技能幫他們改頭換面，重回社會懷抱，首先跟基金會或庇護所聯繫，接下來想要擴及隱身在社會其他角落的街友，進一步運用學校的力量、社會資源，支持他們學技能、找工作，傳遞溫暖能量。

另外，配合沙鹿國際青年商會「2018寒冬送暖到宅關懷活動」，美髮系老師陳佳惠將自7日起連續3天，帶領學生巡迴38個獨居長輩家中義剪。陳佳惠說，獨居長輩出門不易，過年前提供「到宅義剪」服務，她和學生很期待能幫他們剪個清爽、漂亮髮型，迎接農曆新年到來。

(中時)