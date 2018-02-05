小小愛桌球初體驗好吸睛 福原愛寒流來穿這樣更驚人！

小小愛繼承父母衣缽，首度拿桌球拍，肉嘟嘟模樣萌翻。(取材自江宏傑臉書)

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中時電子報

台灣「桌球王子」江宏傑與日本「桌球天后」福原愛2016年步入禮堂，去年10月迎接第一個愛的結晶「小小愛」，新手爸江宏傑直接變身「女兒傻瓜」，日前自曝平常都高八度哄小公主，看到女兒就滿足不已，寵小小愛的程度讓老婆福原愛都忍不住吃醋，而有了小孩後，夫妻倆依然大方在社群網站分享育兒日記，昨江宏傑更新一系列新照，小小愛繼承爸媽衣缽，首度拿起桌球拍啦！

寒流冷吱吱，福原愛竟然穿短袖入鏡，老公開玩笑說她身體好。(翻攝自江宏傑臉書)

江宏傑昨天貼出一家3口出遊照，探訪的地點相當有意義，是他國小畢業後接受訓練的台南桌球館，江宏傑不忘本，帶著老婆、孩子回去看看教練們，直呼「很像回娘家的感覺」，帥氣的他舊地重遊湧現滿滿回憶，感嘆突然覺得自己老了，而這趟旅遊不僅他開心，老婆跟寶貝女兒也自有收穫。

福原愛難得有機會看看老公小時候待的地方，跟江宏傑恩師吳教練互動良好，跟教練請益如何泡台灣茶，但最讓人驚訝地，莫過於超級寒流席捲全台，福原愛竟然穿著輕薄的素色短袖入鏡，而江宏傑卻穿著長袖上衣，面對網友對此事的詢問，江宏傑開玩笑說是因為小愛「身體好」，回應超逗趣。

至於小小愛，則第一次拿了球拍打球，江宏傑曬出認證照，只見肉嘟嘟的小小愛坐在桌球檯上，老爸江宏傑在背後撐著她，讓小寶貝握了球拍，父女同框照萌翻眾人，江宏傑更透露，老婆福原愛超有心，在他生日前夕策畫了超大驚喜，竟然把家人從新竹找來幫他慶生，讓江宏傑直呼嚇到吃手手，感動地說：「雖然我生日還沒到啊 但我真的好幸福啊」，直呼這真是「完美的假日」。

(中時電子報)

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