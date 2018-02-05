台灣大推「myHealth健康雲」平台 布局健康照護市場

2018年02月05日 15:19 中時電子報 綜合報導

台灣大哥大今(5)日宣布與國際厚生數位科技共同推出「myHealth健康雲」平台服務，積極搶進健康管理照護市場，有別於目前市面上多為血壓/血糖的個人健康監控服務，台灣大「myHealth健康雲」平台率業界之先、針對心臟病患者推出健康管理服務，透過穿戴式裝置，讓用戶隨時上傳個人健康數據至雲端平台，並協助用戶監控自我健康狀態及提供專業諮詢服務。服務計劃未來每季再增加應用範疇和合作醫療網絡密度，提供用戶各項慢性病的量測評估，以期「myHealth健康雲」成為用戶的全方位專屬遠端照護平台。

台灣大哥大企業用戶事業群營運長吳傳輝表示，即將迎來5G和物聯網時代，未來醫療將走向精準化和數據化，大幅提升個人化專業醫療服務品質，並打造具備高度動態偵測能力的全新遠距照護模式。台灣大透過積極加入「台灣智慧聯網健康照護協進會」，以共同推動結合健康、照護、雲端等領域的物聯網創新應用，「myHealth健康雲」正是台灣大支持智慧聯網產業鏈的具體實踐，運用領先業界的資通訊技術，讓用戶無論在家中還是戶外運動，個人健康資訊都能秒上雲端。未來若結合用戶病歷資料，並透過大數據分析，可形成用戶個人疾病預測和健康管理模型基礎，進一步達到風險防範的目的，讓「myHealth健康雲」成為守護國人健康的一道重要關卡！

台灣智慧聯網健康照護協進會楊漢湶理事長。(台灣大哥大提供)

台灣大哥大宣布與國際厚生數位科技共同推出「myHealth健康雲」平台服務，積極搶進健康管理照護市場。左起為台灣大哥大企業用戶事業群吳傳輝營運長、台灣智慧聯網健康照護協進會楊漢湶理事長、國際厚生數位科技股份有限公司黃靖媛董事長。(台灣大哥大提供)

根據衛福部統計，心臟疾病為國人十大死因中的第二名，其中有7項屬慢性疾病，且與心臟疾病息息相關；而年初時霸王級寒流來襲，短短幾天全台傳出逾三百人疑因天冷導致猝死，顯示心臟健康管理的重要性。台灣大哥大期為國人健康盡一份心力，於「myHealth健康雲」第一階段推出「心縮評估」和「運動心力」兩大服務，其中，「心縮評估」服務以心臟病患及心臟手術術後患者為主要服務對象，依術後健康管理需求之經驗分為6個月和12個月兩種方案，用戶可使用記錄器進行心電心音量測，並將量測數值上傳至雲端平台，供用戶自我健康管理，若有量測數值及健康問題，用戶可透過電話與和「myHealth健康雲」合作的專業健管師進行健康諮詢服務。至於「運動心力」服務則鎖定一般民眾，使用者可透過運動時佩帶心率帶，將量測資訊上傳至雲端，用戶可查看量測歷史記錄，滿足自主監控心臟的需求，也可做為心臟科就醫時的評估參考。

左四起依序為台灣大哥大企業用戶事業群劉建倫副總經理、台灣大哥大企業用戶事業群吳傳輝營運長、台灣智慧聯網健康照護協進會楊漢湶理事長、國際厚生數位科技股份有限公司黃靖媛董事長、國際厚生數位科技股份有限公司劉立總經理、麗臺科技股份有限公司盧崑山董事長。(台灣大哥大提供)

用戶若有量測數值及健康問題，可透過電話與和「myHealth健康雲」合作的專業健管師進行健康諮詢服務。(台灣大哥大提供)

國際厚生數位科技董事長黃靖媛表示，國際厚生數位科技以承襲自秀傳醫療體系的醫療專業為基礎，擁有豐富的資訊科技整合經驗。創立18年來致力於最新醫療技術應用開發，藉由嚴謹的流程規劃與系統分析，提供企業客製化與人性化的溝通介面。這次很高興可以和台灣大哥大合作，相信「myHealth健康雲」能夠為用戶提供最完整、最即時的健康諮詢服務。

「myHealth健康雲」服務首波方案：「心縮評估」6個月及12個月方案，並提供租用麗臺科技心電心音記錄器1組；「運動心力」約期為24個月，並贈送Zephyr心率帶1條。詳細服務資訊直撥專線0809-000-898。

(中時電子報)