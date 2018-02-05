《獨家》李敖病重心繫裸畫被扣 畫家陶冬冬：打官司討回

2018年02月05日 15:30 中時電子報 吳佳晉

日前遭名嘴誤傳病逝的83歲作家李敖，目前仍在榮總住院，但病況不樂觀，好戰能鬥的李敖天天與死神搏鬥，生命正在倒數計時。他的忘年之交、華裔旅美畫家陶冬冬專程到醫院探視李敖，「我看大師受苦，很不忍心，大師病重前一直惦記著我幫他畫的那幅裸體像，至今仍被慈雲公司扣住不還，為還大師心願，就算要跟慈雲再打官司，我都要追討回來」。

陶冬冬與名嘴李敖私交甚篤，四年前因為幫李敖畫全裸畫像，因而打開他在台灣的知名度。

華裔旅美畫家陶冬冬最負盛名的是獨創水波紋技法。（吳佳晉攝影）

陶冬冬以獨創的「水波紋」技法，揮灑出東西方的佛、神、人的水中光影，作品透露出禪學意境與哲學思維，由於水波紋手法獨樹一格，驚艷東西方畫壇，並榮獲美國總統傑出藝術家獎、美國藝術家特殊人才等殊榮。

翻查跟陶冬冬有關的新聞，上的居然是社會新聞版，因為他最富盛名的水波紋技法畫作共十多幅，被慈雲公司開設的心晴美術館扣押不還，雙方纏訟官司三年，陶冬冬不但花費數百萬打官司，還親自從北京往返台灣超過二十趟，金錢損失不打緊，精神損失才叫傷。

陶冬冬說，李敖病重，無法打官司討畫，為還李敖心願，他一定要把畫作討回。（陶冬冬提供）

每次來台灣，陶冬冬都會去探視忘年好友李敖，李敖人在養病，對陶冬冬畫作被畫廊惡意扣押這件官司耿耿於懷，也很關心官司進度，「他們憑什麼扣著我的雞巴不還」、「我身體的一個重要部位被扣在慈雲那邊，難怪我的身體好不了」，李敖每次都拿自己的裸畫開玩笑，還一直唸說「快把我的大屌拿回來啊」，有了李敖的支持和鼓勵，陶冬冬心想這場官司非贏不可。

總算台灣司法還他公道。去年九月，法院判決陶冬冬有理勝訴，慈雲要嘛還畫，要嘛賠償畫作等值價台幣2520萬元，慈雲不願付賠償金，當時答應要還畫，最後又二度反悔拒還，陶冬冬無計可施，最後與律師商量，向法院申請凍結慈雲負責人潘芳中、孫玉霞名下公司所有資產，這招逼得慈雲只得物歸原主，2日通知陶冬冬取回失散三年的作品。

李敖在中國的粉絲有兩、三千萬人，很多人都關心李敖的病況，紛紛在網路上幫他集氣，希望他能像上次那樣再度挺過難關。

陶冬冬說，雖然水波紋作品都已取回，但是李敖的裸體畫還扣在慈雲公司手上，「要是李敖身體好，以他做學問較真的個性，一定會自己打官司，但現在他躺在床上病況不佳，我一定要加緊速度，就算再打一次官司，也要追討回來，這樣才對得起李敖」。

關於記者詢問是否歸還李敖裸畫一事，慈雲公司董事孫玉霞第一時間回應「李敖的畫不在我們這裡」，之後又改口說「不清楚，稍後回答」，並沒有正面回答記者問題。

(中時電子報)