檢警合作破製毒廠　阻百萬顆一粒眠生產

台中與苗栗檢警合力緝毒，查獲製毒加工分裝工廠，查扣壓錠機器。（陳慶居翻攝）

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苗栗縣警察局刑警大隊掌握中部地區吳姓及劉姓毒販，意圖在春節前製造100萬顆一粒眠牟取暴利，還刻意調製梅子、芒果或哈密瓜等口味，迎合吸毒者的喜好，經報請台中檢方指揮偵辦，逮捕吳、劉兩嫌，並已裁准羈押。檢警表示，及時查獲毒品加工廠，避免危害社會。

警方專案小組到社會查緝毒品時，有6男女開轟趴拉K作樂。（陳慶居翻攝）

配合高檢察署與警政署安居緝毒執行專案，苗栗縣警察局刑大隊掌握情資，獲悉中部地區毒販24歲吳承祐與28歲劉定豐，在台中市開設一粒眠錠加工分裝廠，隨後由台中檢方指揮專案小組偵辦。

毒販調製梅子等多種口味，迎合吸毒者的不同喜好。（陳慶居攝）

3位檢察官指揮專案小組20多名警力，同步執行搜索及拘提行動，先查獲吳嫌到案，搜出第三級毒品K他命摻和劑5267公克、毒品咖啡包6包等贓證物。

檢警另在1棟社區大樓15樓攻堅，查獲6名男女正進行轟趴拉K，再由吳、劉2嫌帶往加工分裝工廠，查獲一粒眠梅錠159顆、打錠機、研磨器各1台及電子磅秤等工具。

吳、劉2人均坦承意圖製造毒品，供稱為迎合消費口味以牟取暴利，將一粒眠與梅子、芒果和哈密瓜口味粉末混合，壓製成錠再重新包裝成梅錠販售。

2名毒販另供稱，原本準備製造100萬顆一粒眠梅錠販售，如果完成初估市價3至4億元，此次行動及時截斷毒品流入市面，遏止毒害蔓延社會。

警察局長林炎田表示，鄉親如發現所居住社區、大樓隱藏製毒工廠或毒品交易，應盡速通報警方處理，全民攜手反毒、掃黑，以淨化社會治安。鎮

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(中時)

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