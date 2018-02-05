弘道助老圍爐 見證鶼鰈情深

2018年02月05日 16:22 中時 翁聖勳

2018.02.05 嘉義縣 ▲ 弘道基金會長期關懷獨居弱勢長輩，由志工介入服務減低照顧者壓力。（翁聖勳攝）

2018.02.05 嘉義縣 ▲ 弘道基金會去年貼心為兩人拍攝婚紗照。（翁聖勳翻攝）

愛情真偉大！84歲黃元成與74歲聾啞配偶黃李金蘭結婚52年形影不離。前年10月，黃元成跌倒後生活無法自理，被送進大林養護中心，兩人分隔兩地，黃李金蘭三天兩頭走6公里路到安養機構探望老伴。弘道老人基金會5日舉辦圍爐活動，助兩人一圓團聚夢。

家住大林三角里的黃元成，經濟弱勢，長期打零工養家，女兒照顧夫家自顧不暇。前年自己跌倒後生活無法自理，被送進安養中心，黃李金蘭一開始為了看先生，曾經被發現走到暈倒在馬路分隔島上，或是走錯路走到彰化，就是為了見老伴一面。

基金會5日特地準備圍爐桌菜讓兩人相聚，由志工接送黃李金蘭到安養中心，大夥獻唱甜蜜蜜，再由黃元成送上準備好的花束給李金蘭，看見兩人餐桌上彼此餵食，開心又靦腆的表情，讓現場氣氛暨溫馨又感人。

服務他們8年多的志工楊春茶說，他倆看起來「貧窮卻不悲哀」，從不怨天尤人自己生活貧乏，兩人雖無法用言語交談，卻看得出彼此的好默契，夫妻倆年輕時生活困苦，結婚沒有婚紗照，基金會去年還替他們拍婚紗照，完成兩人穿婚紗夢想。

基金會主任林博樺表示，老老相助的時代來臨，若能減低照顧者壓力，就會缺少些遺憾。而過年是長輩最需要被關心的時節，很多老人家因身體狀況必需入住安養院與老伴家人分開，基金會希望用不同方式讓長輩一圓與家人團聚的夢想。

弘道彰化服務處服務417位獨居弱勢長輩，截至目前為止僅募集到五成寒冬服務經費，尚缺225萬元，歡迎民眾在過年前夕愛心捐款一起支持「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫。

郵政劃撥帳號：22754331，戶名：弘道老人福利基金會，愛心捐款專線：04-7331-585。

(中時)