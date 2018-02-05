今年花在彰化 溪州公園越夜越美

2018年02月05日 16:08 中時 鐘武達

花在彰化系列活動，溪州公園的湖中燈影精彩迷人。（彰化縣政府提供）

花在彰化，溪州公園的夜間燈會，精彩奪目。（彰化縣政府提供）

全台走春第1品牌「花在彰化」系列活動，今年首度結合彰化燈會「2018富貴來福鬧春宵」，農曆大年初1到16，溪州公園是越夜越美麗，縣府5日舉辦宣傳記者會，縣長魏明谷、立委洪宗熠 、溪州鄉長黃盛祿邀約大家到溪州公園走春，白天看花海、晚上賞花燈，從早玩到晚。

魏明谷表示，溪州公園是全台灣最大的平地森林，每年春節都舉辦「花在彰化」系列活動，近年更連連獲得交通部觀光局列為全台春節假期風景區入園人數第1名，被譽為全台走春第1品牌，名不虛傳。

縣府為了推動「夜的經濟」、「夜的觀光」，今年特別將活動延伸到夜晚，主展場溪州公園有花海燈影美麗造景，湖面也佈置有花燈，遊客可以在白天看花海、晚上賞花燈，園區林木步道兩旁的LED燈裝置，更讓人賞心悅目。

「花在彰化」已經建立知名度，系列活動串聯全台灣田尾花卉與溪州苗木產地、北斗小吃、埤頭百寶村波斯菊花海，還有各地的農村輕旅行。

「不一樣，就是不一樣！」溪州鄉長黃盛祿形容「花在彰化」系列活動的精彩絕倫，他保證，今年的溪州公園，白天看起來非常舒暢，晚上比白天更美，燈光美、氣氛佳，歡迎過年期間，大家一起來紓壓。

(中時)