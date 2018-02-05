今年花在彰化 溪州公園越夜越美

彰化縣長魏明谷、溪州鄉長黃盛祿與花仙子們一起為農曆春節期登場的花在彰化系列活動宣傳暖身。（鐘武達攝）

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花在彰化系列活動，溪州公園的湖中燈影精彩迷人。（彰化縣政府提供）
花在彰化，溪州公園的夜間燈會，精彩奪目。（彰化縣政府提供）

全台走春第1品牌「花在彰化」系列活動，今年首度結合彰化燈會「2018富貴來福鬧春宵」，農曆大年初1到16，溪州公園是越夜越美麗，縣府5日舉辦宣傳記者會，縣長魏明谷、立委洪宗熠 、溪州鄉長黃盛祿邀約大家到溪州公園走春，白天看花海、晚上賞花燈，從早玩到晚。

魏明谷表示，溪州公園是全台灣最大的平地森林，每年春節都舉辦「花在彰化」系列活動，近年更連連獲得交通部觀光局列為全台春節假期風景區入園人數第1名，被譽為全台走春第1品牌，名不虛傳。

縣府為了推動「夜的經濟」、「夜的觀光」，今年特別將活動延伸到夜晚，主展場溪州公園有花海燈影美麗造景，湖面也佈置有花燈，遊客可以在白天看花海、晚上賞花燈，園區林木步道兩旁的LED燈裝置，更讓人賞心悅目。

「花在彰化」已經建立知名度，系列活動串聯全台灣田尾花卉與溪州苗木產地、北斗小吃、埤頭百寶村波斯菊花海，還有各地的農村輕旅行。

「不一樣，就是不一樣！」溪州鄉長黃盛祿形容「花在彰化」系列活動的精彩絕倫，他保證，今年的溪州公園，白天看起來非常舒暢，晚上比白天更美，燈光美、氣氛佳，歡迎過年期間，大家一起來紓壓。

(中時)

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