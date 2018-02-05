李艷秋：蔡政府1年半胡作非為 印證馬政府8年畏首畏尾

前總統馬英九(左)、總統蔡英文(右)。(合成圖/中時資料照)

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中時電子報

前總統馬英九在擔任總統8年間成票房毒藥，未料卸任後人氣回升，所到之處皆有熱烈民眾歡迎，近日馬親手寫的春聯更造成排領旋風。對於大家的解讀是蔡總統無能又專權，所以開始懷念馬英九的好，資深媒體人李艷秋則直言，「看蔡政府一年半的胡作非為，剛好印證馬政府八年來的畏首畏尾」。

近日馬英九與夫人周美青聯名題字的狗年春聯掀起民眾領取風潮，首刷10萬份一天內被領光，第二批加印的6.6萬份也早被索取一空。國內知名拍賣網站上甚至出現春聯黃牛，一張春聯的價格至少要60元起跳。此外，馬日前到高雄六合夜市，有許多攤商拜託馬前總統在招牌上簽名，因「馬英九」這3字能吸引陸客。這些皆可看出馬英九的人氣逐漸回升。

然而，蔡總統執政一年多來，因不承認九二共識，造成兩岸關係急凍。對內則因諸多政策引發爭議，民調持續低迷，因此「原來蔡還不如馬」的聲浪也不斷傳出。

對此，李艷秋說馬前總統最近人氣鼎盛，不但春聯搶手，到哪裡都有粉絲蜂湧拍照，候選人一改以前避他唯恐不及的情形，紛紛邀他站台，大家的解讀是「蔡總統無能又專權，所以開始懷念馬英九的好」。

但李艷秋提及，給馬英九八年完全執政，四分之三席位的立法院，馬完成了什麼？服貿過不了，核四被封存，縣市丟大半，政權被輪替。她說從政黨政治的角度看，蔡英文是對的，人民給她完全執政權，她代表的就是多數民意，什麼協商、尊重、謙卑，都是看良心而定。李艷秋直言，「看蔡政府一年半的胡作非為，剛好印證馬政府八年來的畏首畏尾」。

(中時電子報)

文章來源：李艷秋的新聞夜總會臉書

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