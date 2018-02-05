金門邱母節孝坊洗亮亮 國定古蹟有奈米級保護

2018年02月05日 15:54 中時 李金生

皇帝御賜「欽旌節孝」4字，象徵家族和個人無上的榮耀。（李金生攝）

金門國定古蹟「邱良功母節孝坊」是當地最重要的歷史景點之一。（李金生攝）

金門縣文化局長呂坤和（左二）到場關心古蹟清洗作業。（金門縣文化局提供）

金門國定古蹟「邱良功母節孝坊」，最近完成20年來僅有的1次大規模清洗作業，已有206年歷史的花崗岩、青斗石坊體構件，獲得更妥善的維護保存，也以更明亮的外觀抓住遊客眼光。

建於清嘉慶17年（1812），有「台閩第一坊」之譽的邱良功母節孝坊，是朝廷旌表浙江提督邱良功的母親許氏守節28年，茹苦含辛培育獨子成為國家棟樑，殲滅海寇撫靖地方，讓閩浙百姓得以安居樂業，顯赫功績堪為表率而賜銀建造，四柱三間三層的結構至今屹立不搖，一直是當地主要景點之一。

這座讓人發思古幽情的石坊，自從1999年進行大規模清洗後，已將近20年未曾清汙，構體上積累大量鳥糞。縣文化局基於維護文化資產，特在文化部文化資產局的支持下，委託國立臺南藝術大學團隊進行維護作業，1月3日先行試驗清流，11日搭設鷹架開工，以迄1月30日全部完成。

縣文化局指出，此次清洗兼顧避免損害坊體和周遭店家營業，在清潔前先以高規格檢測儀器評估現況，並以軟毛刷搭配國際認證的專用石材清潔藥劑，再使用可控制最低水量的電動噴霧機清洗，同時引流汙水沿柱體集中流至地面後，再用養生膠帶或吸水布吸附汙水，將對周邊商家和行人活動的影響減至最低程度。

另外，施工團隊也採用奈米級防汙潑水藥劑，避免汙染物快速附著於石材表面，同時增設干擾飛禽停駐時產生大量排遺問題的防鳥棒，讓防汙工作獲得更佳的保障。

施工團隊在清潔過程中，也發現因為自然風化及路過車輛碰撞震動，部分石構件有位移脫榫現象，因此也增設監測玻璃片，可於牌坊出現較大移動，導致監測玻璃斷裂時，即時掌握結構潛在危險，並事先做好防範工作。

局長呂坤和表示，在為期近1個月的施作期間，感謝周圍鄉親的支持與包容，讓國家級古蹟清洗作業可以順利進行。

(中時)