G-Shock表全球銷售破億只 創始人伊部菊雄專訪

2018年02月05日 16:07 中時 陶福媛

G-Shock表全球銷售破億只，圖為GST-400G-1A9腕表，售價7800元。（CASIO提供）

G-Shock表35周年紀念表，伊部菊雄與NIGO聯名打造NIGOR X K.IBE系列腕表，限量35只。（CASIO提供）

去年八月，G-Shock創下全球銷售一億支的紀錄，放眼鐘表界，無人能及。G-Shock之父」伊部菊雄日前訪台，提到他得知他發明的G-Shock表擁有如此傲人的成績時，心情其實很平靜，還謙虛地笑說：「這是團隊的榮耀，我沒想到是我的功勞耶！」

在CASIO擔任工程師伊部菊雄，曾因不小心摔壞父親送的表，立志要研發一只摔不壞的表。為了增加表的耐撞力，他在表殼外包裹一層層的橡膠，再將表從高樓把表往下丟。令人意外的是，伊部菊雄選擇測試的場所，竟然是在廁所。

「為了怕被別人看見，我躲在公司三樓的男廁，打開廁所的窗戶，把表往下丟！」伊部菊雄笑說，「結果，我摔爛了200支表！」

摔爛了200支表，難道沒有一支成功嗎? 伊部菊雄笑說：「有，唯一摔不爛的表，被膠橡包裹得像顆球，根本沒辦法戴在手腕上。」儘管失敗了200次，但遇撞擊會反彈的球，卻給了伊部菊雄靈感，終於發現了手表若能懸浮在彈力橡膠的中央，就可減少外力的撞擊。

歷經兩年的研發，伊部菊雄終於在1983年發明一只可抵抗「重力」（G）和「衝擊」（Shock)表，並取名為「G-Shock」。

80年代，是日本經濟最強盛的年代，日本貨以堅固耐用、價格親民著稱，G-Shock表即是代表作之一。當時G-Shock表在美國的電視廣告，強力放送曲棍球員大力揮杆將G-Shock表射門的畫面，在美引來廣告誇張不實的非議，當時某美國脫口秀節目甚至應觀眾要求，要在現場以卡車輾過G-Shock表的方式來測試。

「若我事前知道會有這樣的測試，我一定不會答應！」伊部菊雄笑說。幸好，被卡車輾過的G-Shock表，完好無損，此舉不僅奠定G-Shock的市場定位，同時也讓堅固耐用的產品形象深植人心。

今年，正值G-Shock誕生35周年，伊部菊雄邀請日本潮流教父長尾智明NIGO合作推出聯名表款，並主打DW-5600及DW-6900兩款35周年限量表，以鮮豔且半透明螢光材質打造，全球限量35只，僅在網路販售。

(中時)