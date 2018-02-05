這些車牌底價6000元競標

2018年02月05日 16:07 中時 許素惠

雲林監理站2月5日15時至2月7日15時止，辦理自用小客貨車號牌代碼：AZF車號牌0001~9999，除了4444外，其餘從6000元起競標，此外代碼AWV的「流標號牌」網路競標，兩兩疊號，起標價3000元。

雲林監理站指出，有意參加競標者須持有自然人憑證IC卡，且為監理服務網站會員，並具備該網站可轉帳的金融機構帳戶，才可以競標。

此次標售的級別、號碼及底價如下：

一、第一級：AZF-1111、2222、3333、5555、6666、7777、8888、9999計8付，底價各6000元整。

二、第二級：AZF-1122、1133、1155、1166、1177、1188、1199、2233、2255、2277、2288、2299、3355、3366、3377、3388、3399、5566、5577、5588、5599、6677、6688、6699、7788、7799、 8899、5678、6789計29付及「流標號牌」AWV-1177、2255、2277、3377、5566、5577計7付，底價各3000元整。

三、第三級：第一級、第二級招標號碼以外牌照號碼，底價3000元整。

雲林監理站提醒競標者，得標後應於決標後24小時之內，網路轉帳繳交得標金並列印繳費證明單，決標日次日起3個月內未申領牌照者，已繳納的得標金額不予發還，其得標號牌並另依規定處理。

相關競標詳情請參閱監理服務網「車輛號牌網路競標須知」。

(中時)