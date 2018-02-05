刺扎心中！不甩川普想一起走 梅蘭妮亞臭臉無視快閃

梅蘭妮亞無視川普的等待直接臭臉走過身邊。(圖/美聯社)

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中時電子報

美國總統川普與AV女星史蒂芬妮（Stephanie Clifford）的出軌傳聞似乎就像一根刺一樣，扎在第一夫人梅蘭妮亞的心上。這起出軌醜聞風波事件爆發後，川普夫妻都未一起現身，惹來不少揣測。兩人終於在周末一起現身空軍一號上，沒想到難得齊現的夫妻倆竟毫無交流，下機時梅蘭妮亞甚至無視川普似乎想和以往一樣與她攜手面對鏡頭，直接臭臉忽略丈夫的存在，快閃走上在一旁待命的汽車，留下川普一人孤伶伶地和鏡頭揮手。

留下川普獨自和鏡頭揮手。(圖/美聯社)
川普指示兒子拜倫先到車上等著，並回頭等待梅蘭妮亞。(圖/美聯社)

川普夫妻原定上月19日就要飛往佛州的海湖莊園度假，慶祝上任一周年，但因聯邦政府停擺不得不留在華盛頓，此行終於在上周末成行，這也讓許久未一起現身的第一夫妻成為焦點，但沒想到當空軍一號抵達棕櫚灘國際機場後，川普和梅蘭妮亞先是並未在機艙口並肩亮相，而是川普一出機艙就先走上了登機梯，梅蘭妮亞和小兒子拜倫則走在身後。

甚至當眾人抵達停機坪上後，川普還先指示拜倫先行上在一旁等候的專車，並站在原地等待梅蘭妮亞到位，似乎想要兩人和以往一樣，並肩一起和鏡頭揮手。

但身著深藍色貼上牛仔褲和搶眼紅色大衣的梅蘭妮亞，並未如川普所願，反而一臉臭臉走過川普身旁，完全忽視川普的等候，自顧自的快閃上專車。讓看來有點尷尬的川普，無奈獨自面對媒體。

上一周對川普來說，無疑是筋疲力竭的一周，除了任內首次國情咨文演說外，川普還得持續面對AV女星史蒂芬妮的床笫間爆料風波，儘管史蒂芬妮上周一改自爆與新婚川普影一腿的口徑，否認了這項傳言，這仍讓當時的「正宮」梅蘭妮亞成為鎂光燈焦點。

自出軌傳聞風波爆發後，梅蘭妮亞突然取消隨夫赴瑞士出席世界經濟論壇的行程。又在發表國情咨文當日，和以往第一夫人不同的獨自前往國會，種種行徑惹來梅蘭妮亞為此事怒不可遏、兩人關係直轉急下轉淡的揣測。

一位不願具名的人士爆料，史蒂芬妮聲稱自己於2006年在一場高爾夫活動上，遇見了剛和梅蘭妮亞亞新婚一年的川普。不過這夜無法阻止看上眼的兩人，很快地發生了性關係。儘管白宮第一時間否認了這項傳聞，但仍引起了外界極大的關注，不僅傷害了川普聲譽，更讓無辜的梅蘭妮亞遭受流彈波及。

(中時電子報)

文章來源：Melania storms to car leaving Trump lagging behind at Palm Beach Airport

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