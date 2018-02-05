中華女足新武器 傳球掌握7公尺！

2018年02月05日 16:34 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

彙集眾多國腳組成的台灣女足菁英隊，4日在台灣運彩盃國際慈善女足邀請賽對決日本勁旅仙台七夕，可惜大雨造成場地積水，台灣菁英隊的旅外國腳「八萬」王湘惠說：「好可惜，她們沒能完全展現出更好的技術，我們也有一些新的東西沒辦法呈現，希望下次可以在好的狀況再交手一次。」

日籍教頭堀野博幸去年底接掌中華女足兵符，也主持過兩次短期集訓，注入他的戰術思維。儘管這次台灣運彩盃並非以國家隊名義出征，不過主力球員幾乎都在這次的訓練營，4日也有踢出隊型和套路，只是場地積水打不出成效。

「這場比賽的天氣很可惜，讓仙台沒有辦法踢出她們最好的表現，我們也是，」王湘惠說：「堀野教練教給我們一些新的東西，比如攻守轉換變快，還要求我們傳球盡量保持7公尺的距離。

王湘惠說，堀野提出7公尺是最好的傳球距離，她一開始聽到也嚇到，因為一般不會想在那麼近的距離傳球。為了保持這個最佳距離，接應者也得要非常努力跑位。

王湘惠這個冬天馬不停蹄，為了配合北控鳳凰的冬訓與中華女足的短期集訓而奔走兩岸。八萬說，比較大的困擾是北控那邊主要在強化基礎體能，國家隊則是戰術配合，階段不同，「接下來會到年初二再過去，希望3月起在昆明的春訓，可以把狀態調整起來。」

(中時電子報)