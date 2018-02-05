桃園大眾捷運與易飛網異業合作 發行境外1日遊旅行套票

桃園大眾捷運與易飛網異業合作，發行境外1日遊旅行套票。圖／桃捷提供

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桃園大眾捷運、易飛網異業合作，將聯手發行境外1日遊旅行套票，桃園市長鄭文燦表示，將串連台北市、北海岸等景點，預定1年發行25萬張。

鄭文燦指出，國外旅客可利用電子支付系統下單購買，並在桃園國際機場換取旅遊套票，非常便利。

他並強調，機場捷運運量預計在今年春節突破2,000萬人次，未來除安全穩定，也會持續衝刺運量及多元化服務。

桃園大眾捷運今日與易飛網 (ezfly)合作境外售票，初期以銷售北海岸、台北市區旅遊為主，將來可擴大至新北市、桃園市，讓大家充分利用機捷的便利性，連結桃園機場與景點並進一步拓展觀光，提高機捷價值。

桃捷董事長劉坤億說，桃捷旅遊套票共有2大組合，包括「單、雙程桃捷票+1日遊券」及「單/雙程桃捷票+悠遊卡」，1日遊券有故宮博物院、國父紀念館等觀光客必去景點，也有九份、平溪、野柳等深度文化行程，最優惠組合不到1,000元就可入手。

他強調，桃捷旅遊套票也將陸續上架於日、韓、陸港澳及東南亞合作知名電商平台，只要國際旅客出國前先到平台下訂，入境後到旅遊服務站取票，1日遊行程就能輕鬆展開。

易飛網董事長周育蔚表示，機捷不單只是進出桃園機場的運輸動脈，更兼顧發展桃園地方觀光產業的重要任務，讓外溢效果擴散到桃園地區，易飛網電商平台在日本、大陸、東南亞等國家都有合作夥伴，這次合作能讓旅客在購買機票、規劃旅程之初精準行銷、掌握商機。

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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