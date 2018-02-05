裸雀初次雪莉桶蘇格蘭威士忌 新春典藏版禮盒

2018年02月05日 16:37 中時電子報 吳勝雄

告別丁酉雞年，喜迎戊戌狗年，新春佳節伴隨著團圓之際，裸雀初次雪莉桶威士忌與您迎春納福賀新年，特別推出裸雀限量新春典藏版禮盒；以100%頂級西班牙初次雪莉桶陳釀而成的裸雀初次雪莉桶蘇格蘭威士忌 (The Naked Grouse) ，完美深邃耀眼的琥珀色酒液，散發出濃郁乾果與橡木桶迷人香味、細膩圓潤的口感、入喉即轉化為濃郁的溫潤餘韻特色，將您的真摯情意與獨到品味珍藏於方寸之間。

瓶身上的黑櫻桃、可可、肉桂圖案及環繞瓶身的圖示，完整說明裸雀馥郁果香風味及精心製程，並以亞洲人最喜愛的黃金燙印線條，配上極具喜氣的年節圖騰，完美呈現高雅祥瑞的年節祝福，裸雀圓潤飽滿的口感、微甜且多層次完美平衡的絕妙香氣，更是搭配年菜的第一首選。

橡木桶決定威士忌 70% 以上的風味，唯有最好的橡木桶，才有最好的威士忌。裸雀最大的堅持，就是使用最好的初次雪莉桶陳釀。首席調酒師Gordon Motion從愛丁頓集團旗下精選出具特色的原酒，再放到珍貴的初次雪莉桶二次熟成三年以上，才得以釀製出令人滿意的馥郁口感與飽滿香氣。裸雀代表的不僅是一種頂級雪莉桶威士忌風味的呈現，更是Gordon Motion追求完美的具體呈現。

裸雀那色、香、味俱全，令人回味再三的頂級雪莉桶風味，來自於Gordon Motion不厭其煩的細心照顧，每一桶精選出來的原酒，他都每天親自品聞測試，確保能在最佳狀態時裝瓶上市，也成就裸雀在黑櫻桃與可可粉香氣繚繞中的馥郁乾果香氣。

在如此細心呵護下成就的裸雀初次雪莉桶威士忌，帶有深邃耀眼琥珀色澤，綻放的熟成黑櫻桃香氣，酒質香甜滑順，在口腔更能迸發出更為飽滿馥郁的乾果香氣，尾韻的黑巧克力甘甜，一入口就令人驚艷，每多喝一口都能讓您有新的發現。

對品質的堅持是裸雀的驕傲，即使現在頂級雪莉桶價格直線上升，要付出數倍的成本才能釀製最好的裸雀，我們的堅持也從不動搖，春節送禮，裸雀絕對是最適合的選項。

(中時電子報)