關羽「溫酒斬華雄」可能嗎？台師大數學寫作競賽下戰帖

2018年02月05日 17:10 旺報 簡立欣

「關雲長單挑回來後，酒還是溫的，是否科學？數學驗證給大家看！」才結束的學測，素養教育與跨領域結合成趨勢；國立台灣師範大學電機工程學系即將舉辦的新興寫作競賽，首創結合國文、歷史、公民與數學的新興寫作，鼓勵學子在生活中找數學元素，連《三國演義》都滿滿是「數學密碼」。

2015年國際教育成就調查委員會（IEA）的「國際數學與科學教育成就趨勢調查」（TIMSS），台灣八年級學生成績全球第三，四年級學生全球第四；但對數學的學習興趣卻相對低落，其中四年級學生在受測49個國家中排名倒數第二，僅領先韓國。

為使台灣學子認識數學的多元面向，台師大電機系助理教授賴以威長期推動數學寫作，今年更舉辦專屬國高中生的「2018數感盃-青少年數學寫作競賽」，分新詩、散文及專題報導三組，與國文、歷史、公民等跨科結合，期待學子活用數學。總獎金逾新台幣50萬元，3月14日前截止收件。

為鼓勵學生踴躍參賽，凡參賽作品符合競賽規定，即可獲得台師大電機系頒發的參賽證明。另外獲獎者可在今年暑假由教授帶隊前往日本參訪數學體驗館、供奉算額的神社，感受和算文化。

「歷史故事裡處處是數學題！」賴以威曾探討《三國演義》第25回到第27回「溫酒斬華雄」，短短3回內，關羽秒殺8名武將，回來還能喝到溫酒，可能嗎？他用「牛頓冷卻定律」分析酒溫變化，只要找出酒、酒杯、當天室溫、距離、時間等參數，推算若盟軍主寨設在戰場最前線，曹操用漆器酒杯倒了攝氏45度黃酒，則確有可能關羽提著華雄頭回來後，依然能喝到比體溫還高的溫酒。

賴以威身兼數學作家、譯者，他認為數學不只是助眠跟考試工具，而是一種精準描述的語言；理解數學，就能用另一種更理性與特殊的角度來理解世界。著書有《超展開數學教室》、《葉丙成的機率驚艷》《再見，爸爸》，曾獲時報文學獎（書簡組）、菠羅科學獎（數學）。

賴以威表示，大家覺得數學課無聊，是因為反覆練習基本功，數學其實很有趣、很生活，可以和各種知識擦出不同火花。他希望數感盃成為舞台，讓大家盡情展現創意與成果。

(旺報)