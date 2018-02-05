中寮柳丁滯銷 泰雅總經理採購3千公斤協助果農促銷

2018年02月05日 17:13 中時 楊樹煌

▲中寮鄉柳丁採收後分級篩選包裝情形。（楊樹煌攝）

▲中寮鄉柳丁滯銷，目前尚有約200公噸無法銷售，盼國人或企業以行動支持農友。（楊樹煌攝）

中寮鄉柳丁嚴重滯銷，在縣長林明溱和鄉長張永輝呼籲下，引起泰雅渡假村總經理李吉田關切，今5日特地前往中寮鄉採購3000公斤柳丁，將贈給國姓鄉獨居老人、全台遊樂區會員及溫泉協會的會員，並呼籲大家一起來購買柳丁，協助果農促銷柳丁，解決滯銷問題。

中寮鄉是南投縣柳丁生產最大的產地，但因柳丁盛產，又遭原向農民收購的盤商，因價格偏高，利潤太低，而放棄收購，因此造成中寮鄉柳丁滯銷，目前尚有200公噸無法銷售；林縣長體恤農民辛勞，當即前往緊急採購16公噸柳丁轉送給社福機構，並呼籲國人或企業以行動支持農友。

泰雅渡假村總經理李吉田得知，立即響應，馬上指派高階主管前往採購首批上千斤柳丁，在國姓獨居老人迎春送暖圍爐中，分送給國姓中低收入戶獨居長者。

今天近中午，身兼台灣觀光遊樂區協會及中華民國溫泉協會理事長李吉田，親自前往中寮鄉農會拜訪供銷部白主任，並再採購3000公斤柳丁，將分送給台灣觀光遊樂區協會以及中華民國溫泉觀光協會的會員，希望能有拋磚引玉效果，並呼籲會員們一起採購中寮柳丁，實質幫助農民，有效促銷、解決中寮滯銷的農特產品柳丁。

(中時)