聽演講、看繪本！文化部「優良讀物主題館」在台北書展

大小朋友照過來！寒假來書展看好書！（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

大小朋友照過來！寒假來書展看好書！深受大小讀者喜愛的「優良讀物主題館」，又要在台北國際書展世貿三館G132攤位與大家見面囉！第39次文化部「中小學生優良課外讀物推介評選」的獲選書籍一共676種，每本都是作家、出版社的心血結晶，再經由專業的評審委員推薦給全國的中小學生們，期待學生、家長、老師及廣大讀者們都擁有質量兼具的閱讀體驗。

「優良讀物主題館」今年度攤位裝潢以孩子們喜愛的宇宙為主題，並設置看書、休息的閱讀區，還有設計亮眼的火箭型書櫃，準備讓孩子們發揮想像，體驗一場心靈的太空歷險。館內展售獲選讀物共有圖畫書類、科學類、人文社會類、文學創作類、文學翻譯類、叢書及工具書類、漫畫類等類別，雜誌類則提供代訂服務。近百家出版社的獲選書籍可以一次購足，為愛書人提供便利又安心的服務。

展覽期間，「優良讀物主題館」預計舉辦6場活動，歡迎大小讀者前來同樂。2月8日及10日、11日，在展館內均安排說故事及唱跳遊戲時間，邀請生動活潑的故事老師，為孩子們表演《勇敢小火車：卡爾的特別任務》、《你看看你，把這裡弄得這麼亂》、《爸爸山》、《圓》、《小松鼠與老榕樹》等精彩的獲選原創繪本。

此外，2月9日下午，創作獲選圖畫書類《Taiwan風之旅》的知名日本繪本作家小林豊將蒞臨「優良讀物主題館」，與臺灣本土繪本創作者以新春茶會的形式交流，歡迎喜愛繪本、創作的朋友到場共襄盛舉。

(中時電子報)

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