不滿連上12天班　客運、貨運司機向勞動部抗議

2018年02月05日 17:07 中時 楊騰凱

勞動部日前預告「例假7休1」的例外行業，其中汽車客運業和貨運業因需配合節慶疏運或配送，被納入例外名單中，可連上12天班。客運業和貨運業者憂心，被納入例外後恐引發更多過勞血汗班表，今赴勞動部抗議，要求將例外案撤回，否則將擴大抗爭。

台灣汽車客運業產業工會代表黃佳騰指出，國道客運以前1個月只休2天，好不容易一例一休上路，迫使客運只能遵守此規定，每7天給司機1天例假，這次修法鬆綁後，客運業被納入可7休1例外的行業，客運業者又用春節疏運的理由，現已對司機過年休假提出管制，而且為了配合政府，加班車班次也是歷年最多，恐將導致嚴重過勞，將來會引發更嚴重的後果。

台灣汽車貨運倉儲業產業工會、台灣汽車客運業產業工會、台灣汽車貨運倉儲業產業工會等團體5日到勞動部前舉行記者會，抗議勞動部說的把關機制都是屁，討好資方跑第一，反對列入「例假七休一例外情形」。（陳怡誠攝）

台灣汽車客運業產業工會秘書彭宏達表示，曾經有司機在公車上過了41小時，最後整個人意識模糊，連開車回家都沒辦法，只能在路邊休息，過勞問題一直出現在客運業上，去年度客運業勞檢違法將近100項，其中有42項是超時，顯示超時是客運業是最大宗的問題，司機過勞非常嚴重，無奈政府都沒有積極作為。

台灣汽車貨運倉儲業產業工會、台灣汽車客運業產業工會、台灣汽車貨運倉儲業產業工會等團體5日到勞動部前舉行記者會，抗議勞動部說的把關機制都是屁，討好資方跑第一，反對列入「例假七休一例外情形」。（陳怡誠攝）

台灣汽車貨運倉儲產業工會理事長林志雄表示，自己還曾上班超過20天，隔天怎樣有穩定睡眠補充精神再送貨，勞工們都知道貨運業超時嚴重，唯獨政府不知道，勞動部應該秉持替勞工把關，他們卻忘記自己的職責，之前工會就曾發函給勞動部和交通部，希望不要貨運業不要被納入7休1鬆綁中，結果官員還是出賣勞工權益，背叛勞工。

勞動部勞動條件及就業平等司專委王雅芬指出，其實目前7休1相關例外草案仍在預告階段，勞動部會主動發文給各工會詢問意見，此外，也會持續蒐集各界意見，最後納入綜合評估當中。

(中時)