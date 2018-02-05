中市BRT爭議 江啟臣嗆公開辯論、市府要求釐清立場

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台中市BRT存廢爭議因市長選情再起，立法委員江啟臣5日批評台中市府驟然廢除BRT，未做好交通連結，提出建置包括BRT升級的智慧公車路網。台中市交通局長王義川回應，BRT已改革為優化公車系統，改善交通順暢度，並因而爭取到捷運藍線。雙方因BRT存廢問題引發衝突，江陣營嗆邀公開辯論；王義川要求江陣營，先釐清對BRT的立場。

爭取國民黨提名參選台中市長的江啟臣5日接受廣播節目專訪，現場節目開放民眾Call In。江啟臣在節目中暢談參選理念，並批評台中市交通、空汙等問題，有聽眾現場Call In表示，希望能恢復BRT。

江啟臣指出，BRT當初沒有建置完成就被廢掉「有點冤枉」，應該等到做好開始運行，不好再改進。台中的交通雖然不是全靠BRT，但是BRT是其中一項方案，大台中合併後交通路網複雜，除一般公車，還要靠幹線公車，BRT是幹線公車的概念，做成類捷運的作法，更快速、不擁擠。

江啟臣提出對台中交通願景是規劃「智慧公車路網」，其中包括有再升級的BRT幹線公車。他強調，希望能交通便捷、等待時間減少、路網密集，要達到大台中半小時生活圈，才會吸引人坐公車，免費當然吸引人，但是還要「坐」得到。

台中市政府交通局長王義川回應指出，要體察趨勢，不要擋台中前瞻軌道建設，讓台中捷運路網加速前進。前市府推動「假BRT」，當年已被證實為「災難一場」，無法理解為何還想恢復。國際BRT標準最重要的是「專用路權」或至少「優先路權」，常以高架化專用道，避免與其他車輛交錯而發生危險，台灣大道交通流量大，根本沒有那樣的條件。

王義川指出， BRT改革為優化公車系統，已大幅提升運量並改善台灣大道交通順暢度，並讓中央同意捷運藍線、捷運綠線延伸彰化及大台中山手線等案一併納入前瞻基礎建設計畫。

雙方陣營因BRT存廢問題引發爭議，江陣營斥責市府廢BRT、卻未升級智慧公車系統作法不對，並公開邀請公開辯論；王義川也強硬回應，要求江陣營先釐清對BRT的立場，再談是否辯論。

(中時)

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