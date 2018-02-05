彰化大學生約砲研究 2／3不戴套

樹德科技大學人類性學研究所畢業生盧嬿任，情人節前夕，發表一項大學生對一夜情態度的有趣調查報告。(郭韋綺攝)

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樹德科技大學人類性學研究所畢業生盧嬿任，情人節前夕，發表一項大學生對一夜情態度的有趣調查報告。(郭韋綺攝)

樹德科技大學人類性學研究所畢業生盧嬿任，情人節前夕，發表一項大學生對一夜情的態度調查報告，發現這些約砲族群中，竟有2/3不戴套，顯示大學生仍對不安全性行為缺乏認知，恐增加染病風險。

這項調查對象以彰化縣5所大學生，年齡層分布在18歲至21歲，每校取300位共1500位，有效樣本數1244份，發現有性經驗比率為3成左右，其中，有固定性伴侶為74.09％、沒固定性對象為13.47％、開放式性關係為8.2％，至於一夜情（約砲）經驗比率約8％，且是男多於女。

一夜情族群當中，竟然只有1/3學生使用保險套，也就是說，2/3根本不戴套，有1/4會有使用酒精和藥物助興情形；而最常使用約砲軟體，同性戀者和異性戀者有很明顯的差別，前者以Line、FB、Jackd為主；後者喜歡Line、FB、BeTalk，使用動機的共通點都是快速方便。

盧嬿任指出，約砲的動機，除了有性需求、追求性興奮，還覺得「很有趣」，既不用付出承諾，新鮮又有刺激感，反而對於是否擔心害怕感染性病，卻是遠遠拋在後腦勺。

過程中，她也有許多印象深刻訪談，例如有位大二學生因女友懷孕辦休學，決定先結婚，令他懊惱的竟是「以後不能再約砲了」；還有一位同學發現自己媽媽竟也在使用約砲軟體找一夜情。她說，儘管如此，絕大多數有固定男女朋友的受訪者，仍然選擇忠於伴侶，其實，約砲也不是那麼輕而易舉。

(中時)

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