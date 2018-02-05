嬰兒搭機哭鬧 Janet大絕招讓乘客臭臉變同情

Janet分享帶小寶寶搭機的撇步，大招就是跟著孩子一起哭！(取材自Janet臉書)

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中時電子報

智慧女神Janet(謝怡芬) 和老公George結婚2年多，去年終於有了「愛的結晶」，生下兒子「Egan」，而Janet自懷孕開始便持續不斷分享自己的養胎、育兒點滴，意見都相當真誠、實際，每每引發同樣當父母的粉絲們熱烈參與討論，今天她又分享了「育兒新挑戰」，是讓眾多爸媽都頭疼不已的帶寶寶坐飛機出國一事，對於棘手的嬰兒啼哭惹來乘客臭臉一事，Janet公布自己的絕招，一個動作就安撫受干擾旅客的壞心情！

在談論嬰兒哭鬧打擾旅客之前，Janet分享了許多帶寶寶搭機的優惠或撇步，例如選擇過夜航班讓孩子比較好入睡，「睡著的寶寶=開心的乘客 = 開心的爸媽」，以及打包行李「少即是多」的概念，除了小寶貝確定得用到的東西之外，其他東西盡量放行李托運貨到目的地再買，甚至建議汽座跟嬰兒推車若可以的話到當地借用即可，若借不到，Janet提醒大家可以帶平常用的推車，之後在飛機門口托運，這樣就不算在個人行李額度裡，至於惱人的「糧草問題」，Janet也透露其實只要跟航空公司、兩地機場做報備，就能把超過100ml的奶帶上機，還說已背巾揹著寶寶出關，除了雙手能騰出來之外，安檢人員也會比較友善，同時，帶寶寶的家庭，還能搶先眾人登機。

至於嬰兒本身，Janet這回帶著兒子Egan坐了12小時的飛機到洛杉磯，有深刻的體驗，她透露嬰兒無法像大人一樣適應耳壓變化，因此建議爸媽在起飛跟降落可以餵食小寶貝或給個可以吸的東西，孩子比較好調適，此外，幾乎必然會發生的「寶寶會哭，會有人給你臭臉」的狀況，Janet表示做爸媽的穩定心情很重要，如果孩子哭鬧不休，可以選擇帶孩子到機艙尾巴或人少的地方走走，給孩子看看新環境轉移注意力，或躲進廁所說故事也不錯，而Janet最大的絕招是「跟著他哭吧」，因為「其他的乘客一定會同情你的」。

(中時電子報)

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