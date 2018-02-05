影》美防長揭露韓美軍演考量後勤問題延期

2018年02月05日 17:41 中時電子報 喻華德

韓國與美國在每年三月均舉辦「關鍵決斷（KR）」和「鷂鷹（FE）」演習。朝鮮勞動黨委員長金正恩在元旦賀詞中曾要求韓美「停止以年度例行演習的名義舉行聯合軍事演習」。 而美國國防部部長馬蒂斯曾在1月4日表示，將韓美聯合軍事演習延期到平昌冬季奧運會之後舉行，是因為「現實上的問題」。

關鍵決斷2017演習

據韓國《中央日報》日前報導，1月5日，駐韓美軍第八軍新舊司令官交接儀式在京畿道平澤市漢弗萊營（K-6）科裏勒（Collier）體育館舉行，新任司令官為比爾斯中將（Michael A. Bills）。他在就職儀式上表示「將進一步發展韓美同盟」。

綜合外電報道，馬蒂斯部長表示「預計（冬奧期間）韓國全境將湧入大量遊客，在警衛工作上需要大量警力，這簡直是部隊後勤的噩夢」。後勤（logistical）是維持部隊戰力的各種支援工作的統稱。聯合軍事演習期間需要從美國本土或海外美軍基地向韓國運送1萬名（以去年為準）美軍兵力以及他們所需要裝備和物資。因此，如果在冬奧會期間舉行聯合軍事演習，軍需後勤支援將會非常困難。

他表示「延期聯合軍演是為了避免（與冬奧）日程衝突」，「朝鮮的舉動是否真心為了和解，我們尚不可知，因此不打算對其賦予太大意義」，但他同時表示「顯而易見，韓朝對話就是國際社會施壓的成果」。

馬蒂斯為何主張延期聯合軍演是因為後勤問題呢？前任聯參次長申源湜表示「延後聯合軍演會造成在召集美軍主要增援兵力——預備役和州國民兵時出現困難，這樣說是為了避免朝鮮出現誤判，認為韓美延後軍演是因為屈服於了朝鮮的要求」。

據多位軍方消息人士透露，現在韓美軍方已經暫時達成協議，計劃在4月18日舉行前期演習，同月23日開始關鍵決斷演習。關於鷂鷹演習的規模和結束時間，兩國仍在協商中。不過，美國關係外交協會首席研究員思尼德認為，朝鮮很可能會進一步要求韓美在秋季（9月9日朝鮮建國70周年紀念日）之前停止一切軍事演習。

總統統一外交安全特別助理、延世大學名譽教授文正仁暗示，此次決定延期的關鍵決斷和鷂鷹聯合軍演可能會與安排在今年8月舉行的乙支自由衛士（UFG）聯合軍事演習合併舉行。亦即，今年可能只舉辦一次韓美聯合軍事演習。

世宗研究所統一戰略研究室室長鄭成長表示「朝鮮似乎有意通過韓朝對話首先將聯合軍事演習延後到秋季，進而陸續達成縮小演習規模，乃至停止演習的一係列目標」，「朝鮮還可能要求美國的戰略武器在今年秋季之前不要出現在韓國」。

另據韓國國防部消息，馬蒂斯部長1月5日與韓國國防部長宋永武通電話時重申了美國為韓國提供延伸威懾等防衛力量的承諾。

(中時電子報)