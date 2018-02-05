警心急捉賊 左轉遭聯結車猛撞

2018年02月05日 17:28 中時 許家寧

警方調閱監視器，初步研判警車疑左轉時遭到疾駛的聯結車撞上。（許家寧攝）

聯結車車頭輕微毀損，駕駛並未受傷。（許家寧攝）

店家指出，該十字路口經常發生大小車禍，呼籲民眾行駛放慢車速。（許家寧攝）

花蓮吉安警分局1名林姓偵查佐，今天下午2點半駕駛警車執行緝毒專案，就在行經南濱路一段與東海十街口，遭一輛疾駛直行的聯結車攔腰撞上，車頭嚴重毀損、瞬間起火燃燒，路旁店家見狀拿出滅火器撲滅火勢，員警胸部挫傷送醫所幸並無生命危險。

目擊店家老闆娘指出，警備車在十字路口左轉時疑似聯結車搶道發生對撞，她聽到巨大的撞擊聲，趕緊外出查看，看見警車車頭嚴重毀損，車內氣囊爆開、左車頭開始冒出濃煙竄出火花，她與店員連忙拿出2支滅火器協助滅火。

受傷的林姓員警被警消救出，送往門諾醫院急救，胸部挫傷、意識清醒，病危生命危險。該間燒烤店老闆娘指出，這個路口經常發生轉彎車與直行車對撞車禍，主要都是小車為主，她指出，幾乎同一個位置上周才發生一起車禍，希望路過駕駛能夠開慢一點。

吉安分局偵查隊指出，林姓員警執行緝毒專案，正要前往緝拿毒犯，經警方進行酒測後確認雙方駕駛都沒有酒駕，分局車禍事故組調閱監視器，初步從研判警車疑似左轉車時未禮讓直行車先行，釀成意外，至於詳細肇事責任，警方還要進一步釐清。

(中時)