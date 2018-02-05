綠營三星鄉議員初選再生變數？ 縣黨部主委：不可能推翻結論

2018年02月05日 17:35 中時 胡健森

民進黨三星鄉議員提名作業再生變數，縣黨部執委會2日晚上開會討論「代接民調電話」爭議，與會人員決定仍先提名在民調中勝出的陳文昌參選，不過有執委會質疑，當天出席人數只有8人並未過半，會議結論是否成立有疑義，並已有9人完成連署，要求縣黨部暫緩提名；但縣黨部主委林進財表示，當天出席者有9人會議記錄絕對有效，6日召開的臨時執委會目的只是確認會議記錄及解釋爭議部分，但不可能改變結論。

民進黨三星鄉議員初選作業，爆發尋求連任的議長陳文昌找人代接民調電話風波，整起事件越演越烈，縣黨部執委會在2日開會討論，與會的執委以黃錫墉已向地檢署按鈴提告，全案交由司法調查為由，決定仍先提名在民調中勝出的陳文昌代表參選。

但隨即有執委有不同意見，指出當天開會的只有8人，現場討論人數未實質過半（執委會共17人），當天討論結果是否有效仍有疑慮，更有9位執委完成連署，希望縣黨部暫緩三星鄉議員提名作業，另儘速重新召開執委會討論此案。

參與連署的執委表示，三星鄉縣議員提名過程，所造成的紛擾已嚴重影響民進黨形象，必須嚴謹處理，在考量黨內團結，以及維護黨的形象的前提下，建議縣黨部暫緩提名，用時間換取更大的合作空間，團結打贏這場選戰。

不過縣黨部主委林進財表示，對於有9位執委連署一事他並不清楚，但2日當天有9人與會已達到法定人數，會議紀錄絕對有效，6日召開的臨時執委會目的在確認上一次的會議記錄，並且將疑慮部分解釋清楚，不可能會變更、推翻上一次的結論。

(中時)