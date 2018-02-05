口腔黏膜重建尿道 終結痛苦導尿人生

2018年02月05日 17:45 中時 陳志祥

「尿道狹窄」並不是男性的專利，女性也會有這個困難處理的問題，很多女性忌疾諱醫，一忍再忍，讓「尿尿變成很丟臉的事」，絲毫沒有尊嚴，台北榮總泌尿科團隊以全新的尿道重建治療方法，重新找回患者的生活品質。

「尿道狹窄」即是「尿道管徑窄縮」，導致排尿困難，泌尿科醫師扮演著現代「大禹」，想辦法打通尿道「治水」來解決病患的痛苦，以往大都是擴張的方式暫解燃眉之急，只是斷不了病根。

67歲的病患張女士因反覆尿道發炎導致狹窄，於國外接受二次尿道擴張手術後自行導尿多年，惟尿道再度狹窄，導尿十分因難。年輕的許先生在2015年車禍壓傷骨盆腔，產生尿道狹窄，施行過傳統尿道切開手術，再度發生尿道狹窄，須靠自行導尿方式維持排尿。

引起尿道狹窄的常見原因有尿道發炎、外傷、尿道接受某種治療後長期放置導尿管、尿道長瘤。尿道狹窄較不嚴重可先以尿道擴張術治療，利用各種規格的通條，從小尺寸到大尺寸擴張尿道。較嚴重者需要手術治療，在尿道內視鏡直視下使用特殊刀，找出狹窄處切開，再置放導尿管。

對於再發性的尿道狹窄，不管是尿道擴張術或尿道內切開術成功率都很低，運用口腔黏膜的尿道重建手術是一種巧妙又有效的手術，這個手術方法對於多次尿道切開術無效的病患，是一大福音。

北榮婦幼泌尿科醫師林志杰表示，手術是取下病患口腔黏膜進行尿道重建手術，即是尿道狹窄的結疤處經切除後，會有一段缺口，此時口腔黏膜就像補丁一樣縫合在缺口處，完美的取代尿道黏膜組織。

由於口腔黏膜免疫細胞、淋巴球、纖維母細胞等可以分泌物質讓傷口癒合，林志杰在英國學習此種手術方式，目前是國內唯一由泌尿科醫師操作整套手續，林志杰表示，這套治療可降低狹窄復發的機率，減輕病患排尿的痛苦。

林志杰收治的張女士、許先生目前都可以像一般人正常尿尿，上廁所不再是痛苦折磨。口腔黏膜重建尿道獲得健保給付，全套手術大約4、5小時，林志杰強調，有尿道狹窄四處求醫無法治癒者，可考慮口腔黏膜重建，重拾快樂人生。

(中時)