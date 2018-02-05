類戲劇旁白王盛竹如將出新作 妖豔林紫薇差點成當陪酒女講師

2018年02月05日 17:39 中時 高薔

林紫薇（左起）、製作人林銀村、林玉紫。（圖／高薔拍攝）

前主播盛竹如20年前因替類戲劇《台灣變色龍》、《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》等旁白出名，經典台詞在作品停播多年後，仍是網友的鍵盤口頭禪。他日前和當年藉類戲劇走紅的林紫薇、李鳳新（李組長）等人上節目憶當年，對於過去那段「旁白時光」，盛竹如表示：「有什麼好懷念的？就順著時間走吧，因為明年還有新作品。」預告最快明年將有新的主持或為其旁白的類戲劇作品的推出，並不怕自己淹沒在演藝圈的時間洪流裡。

回想當年，盛竹如說台視的《台灣變色龍》和華視《施工奇案》打對臺，第一集首播就奪冠，還被抗議要改時段播出；話至此盛竹如又笑得更開，他說：「那也沒辦法，因為裡面都是演些殺人放火的劇情，12集就沒了。後來改版成《藍色蜘蛛網》，在周六晚上8點到10點的時段播出，還是打敗當時黃金檔的中視和華視，還是有被抗議。」

而常演妖豔角色的林紫薇笑說，在《玫瑰瞳鈴眼》正夯時，還曾有酒店老闆親自上門邀請她去「坐檯」，「我說不要，他們還說不然讓我去教他們小姐怎麼撒嬌好了。很有趣，大家都把劇情當成真的一樣，但我真的沒那麼會撒嬌。」

年關將至，盛竹如說他不是會參加尾牙表演的人，所以今年也沒參加過一場；反倒是林紫薇說，今年從1月初就開始接洽尾牙演出，明顯感受到經濟不景氣的威力，「以前1天都要跑2、3場，現在有時候和圈內友人聊天，竟然發現我們都有閒下來的時候！」

(中時)