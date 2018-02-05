《中時晚間快報》罕見冬季缺電 政院同意核二2號機申請重啟

2018年02月05日 17:38 中時電子報 中時電子報

◎罕見冬季缺電 政院同意核二2號機申請重啟

為充裕民生用電及降低空污衝擊，核二廠2號機確定重啟。政院已指示台電展開重啟作業，台電近期就會向原能會提出重啟核二2號機的申請，一旦原能會放行，核二2號機將可在一周內全載發電，供應98.5萬瓩的電力。

◎學測國寫第二題 解讀楊牧詩作有鑑別度

國文寫作第二題，測出考生能力高下！今年學測國語文寫作能力測驗首度獨立施測，閱卷召集人、國立師範大學國文系教授顏瑞芳說，第一題圖表題難度不高，考生表現平穩；倒是第二題因為要解讀楊牧的詩，考生較易出現解讀不精準的情況。

◎北韓派名義上的元首金永南 率團訪問並出席冬奧開幕

南韓平昌冬奧將於9日揭幕，北韓名義上的國家元首、最高人民會議常任委員會委員長金永南當天將率領高層級代表團訪問南韓3天，並出席冬奧開幕典禮。南韓青瓦台5日表示，此舉體現平壤改善南北韓關係、確保奧運成功的決心。

◎炎亞綸為《一路繁花相送》 獻身也獻聲

CHOCO TV最新跟播陸劇《一路繁花相送》、《無法擁抱的你2》。《一路繁花相送》由江疏影、鍾漢良、炎亞綸演出，炎亞綸不僅演出，也獻聲演唱主題曲「最久的瞬間」。

(中時電子報)