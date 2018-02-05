提升公共運輸範圍 屏縣引進公車式小黃

屏縣府啟動貼心巴士，在屏東市5條社區路線，搭乘固定班次的公車式小黃只要銅板價。（林和生攝）

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屏縣府啟動貼心巴士，滿足社區民眾就醫、外出的需求。（林和生攝）

為改善屏東縣公共運輸不便的困境，屏東縣政府融入就醫、就學、外出等需求，引進公車式小黃，在屏東市區外圍且沒有公車經過的社區，推出5條貼心巴士路線，未來更將複製到其他鄉鎮，提供縣民更加便利的交通服務。

縣長潘孟安指出，屏東是非六都縣市首創推出貼心巴士服務，主要考量屏東市外圍村里路幅較小，大型公車難以進入服務，這5條貼心巴士路線由台灣大車隊負責，雖然擁有計程車的外表，但實際上卻是公車，除有固定路線、站牌及班次表外，也以市區公車費率來計價。

且配合縣府推動長照2.0政策，貼心巴士各個站點都結合社區長照關懷據點，平日8時至17時行駛8班次，可通往市區3大醫院、車站及屏東縣政府，解決縣民在「就醫」、「外出」、「洽公」需求，享有貼心便利服務。

城鄉發展處長張桂鳳表示，即日起前半年優惠期間都只要銅板價10元，且優惠期間出示敬老卡、博愛卡及博愛陪伴卡再享免費優惠，未來則恢復與公車同價，約20至30元不等。

為讓民眾清楚識別貼心巴士，屏縣府特地在車輛副駕駛座裝設LED識別，顯示貼心巴士路線編號及名稱，讓縣民能夠一眼認出；潘孟安開玩笑說，民眾搭乘前要認清標示，不是每台計程車都只要付銅板價，這樣會造成司機大哥很大困擾。

(中時)

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