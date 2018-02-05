以為愛情來了 單身男險遭詐80萬

2018年02月05日 17:44 中時 林和生

保七員警經2小時馬拉松式苦勸，才替單身男子守住80萬元。（林和生翻攝）

45歲單身陳姓男子，差點受不了愛情及金錢誘惑，日前接獲自稱來自香港「伊珊妹」的訊息，以溫柔攻勢取得男子信任後，要求匯款80萬台幣，日後可獲得5倍、400萬元獲利，還能與她共度農曆新年，陳男興高采烈準備到銀行匯款，保七員警直覺有異，經過2小時馬拉松式勸說，才讓他從「美夢」中驚醒。

保七總隊第一大隊副大隊長林元通指出，詐騙集團先在網路盜用美女照片，接著透過聊天軟體以甜言蜜語取得陳男信任，便以投資香港名牌包及珠寶、首飾會有高額獲利為誘餌，詐騙他匯款80萬元，並強調只要「過年前」就有5倍、400萬的獲利，女方也承諾，屆時會來台灣和他一起過年。

過程中還有來自「香港九九有限公司的高層」，佐證整項投資事宜，在「伊珊妹」與投資公司雙方聯手哄騙下，讓陳男不疑有他，滿心歡喜準備至台銀屏東分行辦理匯款。

因男子在櫃檯前不斷滑手機，並用手機照領匯款單據，引起行員張瓊文注意，立即通知派駐台銀的保七員警前來關心瞭解。但陳男一直深信，只要80萬匯過去，「伊珊妹」就會和他在一起，並有400萬高額獲利。

經過保七員警及銀行行員等7人，近2小時馬拉松式苦勸下，才讓他驚覺這是一場愛情詐騙，員警也將相關資料送交轄區警方，繼續追查幕後詐騙集團。

陳元通表示，今年1月至今，保七總隊已分別在新竹、苗栗、南投、台東、屏東攔阻8起各類愛情詐騙案件，因此特別提醒民眾，交友要特別注意，千萬別相信從未見過面的愛情，以免受騙上當。

(中時)