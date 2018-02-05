基隆港復甦　貨櫃量、郵輪客逐年攀升

基隆港的貨櫃量及郵輪客人次逐年上升，象徵著港口貿易與觀光效益逐漸復甦。（基隆市政府提供）

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基隆港的貨櫃量逐年攀升，去年的貨櫃裝卸量達141萬TEU（標準櫃20呎），較前年138萬TEU成長2％。（基隆港務分公司提供）

基隆港近年來貨櫃量及郵輪客逐年上升，也象徵著港口逐漸復甦，基隆港務分公司統計，去年的貨櫃裝卸量達141萬TEU（標準櫃20呎），較前年138萬TEU成長2％；國際旅客人次去年達85.9萬人，較前年68萬人成長25.91％，其中郵輪客去年占83萬人，較前年66萬人增長25.09％，成績相當亮眼。

基隆港務分公司管轄包括基隆港與台北港，據統計，2港加總貨櫃裝卸量達298萬，年成長4％；國際旅客人數含兩岸渡輪，達93萬7653人次，刷新歷史紀錄，年成長24.35％，其中郵輪旅客人數達83萬788人次，較前年成長25.22％，佔台灣港群8成以上。

港務公司表示，自郵輪母港的操作硬體設備更新後，讓基隆港不僅在去年榮獲「2017亞洲最佳郵輪母港獎」，同時，台灣港群第100萬人次於基隆港產生，象徵著基隆港郵輪產業，成功邁向下一個國際里程碑。

為持續提升郵輪母港服務量能，港務公司宣布，今年將積極辦理「東岸旅客中心（基港大樓）倉間調整優化空間工程」、「東岸旅客通廊新建工程」，並配合基市府周邊規畫，推動「西2、西3倉庫整建工程」，辦理「西4至西6旅運大樓」招商作業，形塑優質的都市水岸客運觀光環境。

基隆港除了郵輪的成績亮眼外，在貨運與自由貿易港區業務部分，同樣表現傑出，光基隆港營櫃場去年貨櫃裝卸量，就比前年還成長14％，自由貿易港區的貿易量及貿易值，個別成長了13.78％、92.23％。

此外，港務公司在去年已完成「基隆港西二十二、二十三號貨櫃碼頭整建」及「基隆港西聯絡道路」等工程，今年將再針對西7庫及西16庫進行改建及興建，持續優化港區營運效能，為基隆港復甦與基隆市的再生，占有功不可沒的一席之地。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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