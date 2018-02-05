彰化檢察官槓上法官 司法革新協會人員告院檢瀆職

2018年02月05日 17:58 中時 謝瓊雲

彰化院檢因一件妨害性自主案件是否羈押被告，法官、檢察官在羈押庭上互槓，司法革新生命尊嚴維護協會前會長曾坤炳，5日上午至彰化地檢署遞狀，要告發陳彥志、莊珂惠兩人瀆職；院檢雙方對此事皆未多做回應。

本月2日上午，陳、莊兩人因一句「是否中午沒吃飯，腦袋不清楚？」在法庭上引發雙方僵持不下，連在場法警、被告也看傻；最後陳彥志當天晚間仍堅持將發函告發莊珂惠涉嫌侮辱公署及公務員，事件鬧得沸沸揚揚，引發警界、司法界熱議，也造成民眾對司法的觀感不佳。

5日周一上班日一早，彰化法界人士、警界人員對本案仍持續熱烈討論；有檢察官強調應尊重法官所做出的強制處分裁決，不應出言挑釁；也有人直言在法庭上法官並非一言堂，檢察官據理力爭，應有容許質疑、挑戰的言論免責權。

擁有偵查權的檢警多數認為，法官下令要法警「逮捕」檢察官，已有違法庭賦予權力的比例原則，明顯越權；現在更有司革會成員跳出來要告兩人瀆職。

曾任台中市議員的曾坤炳表示，彰化地院老是出包，9年曾有法官認為襲胸案被告，壓女被害人胸部時間未超過10秒，因此判無罪的離譜判決，如今竟又讓妨害性自主案嫌犯交保未羈押，變相鼓勵妨害性自主犯罪，法官陳彥志已經瀆職。

曾坤炳說，陳、莊兩人都是代表國家公權力行使職權，法官在法庭上應維護秩序，卻竟嗆聲要逮捕檢察官，而莊珂惠非但未維護自身所代表的國家機關尊嚴，反而說「那你把我上銬啊！」也已經瀆職，自己是依《刑事訴訟法》第240條「任何人知有犯罪嫌疑者，德為告發」，依法提出告發。

針對此事，院檢雙方均表示不再多做回應，檢方指會依法受理民眾告發案件。

(中時)