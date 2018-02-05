瓜哥幫女兒做這事惹妒 小禎痛揭星二代辛酸史

2018年02月05日 17:59 中時電子報 吳品瑤

中天綜合台《小明星大跟班》將於2/6(二)播出「星二代其實跟你想的不一樣？！」特輯，包含小禎、柯有倫、歐陽妮妮、梁正群等，都上節目分享自身經驗，其中，小禎跟主持人Sandy對於有個星爸而遭妒一事，特別有感，雖然享有比其他人更多的資源，然卻在人際關係上引來麻煩，有時完全莫名其妙，她們根本躺著也中槍。

小禎表示當初是受到「王牌製作人」王偉忠提拔入行，不然媽媽壓根不支持，這狀況Sandy也是一樣的，直呼因為偉忠哥的堅持，兩人才有今天，兩人也說入行前，根本不知道自己爸爸的辛苦，小禎分享某次跟爸爸胡瓜一起跑外景，才一天就嚴重曬傷，苦不堪言的時候看自己爸爸卻仍生龍活虎工作，讓她直呼：「我那時候真的是打從心裡佩服他(瓜哥)」，認知到爸爸真的是很熱愛這行業。

而身為星二代，當然也因為明星爸媽而享有福利，但同時也被放大檢視，小禎透露學生時期有次學校要辦園遊會，老師請她搭鬼屋，老爸瓜哥聽聞後二話不說派出節目搭景團隊，還讓工作人員扮鬼，專業打造的結果當然相當成功，而明明鬼屋超受歡迎，然小禎卻沒大受歡迎，反倒遭忌。

Sandy也心有戚戚焉，表示有個星爸固然很好，但她念書時卻是盡可能保持低調，很怕被當眼中釘，透露當時某學姊知道她爸是吳宗憲，而當年周董是憲哥旗下藝人，學姊便跟Sandy討6張簽名照，她回應：「但我比較常看到小鐘叔叔跟康康」，就因為這句話，學姊大罵她髒話，讓Sandy傻眼超困擾。

(中時電子報)