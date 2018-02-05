台南地震兩周年前夕 消防局跨界定期演練

在台南市代理市長李孟諺（右四）見證下，搜救、醫療、土木技師與營造業派出代表，簽訂跨領域合作備忘錄。（程炳璋攝）

友善列印
中時
台南市消防局成立跨領域搜救隊，簽訂備忘錄前先播放維冠金龍大樓搜救時，各界專業進入斷垣殘壁中發揮協助救援工作的影片。（程炳璋攝）

0206台南大地震2周年前夕，台南市消防局5日成立跨領域搜救隊，找來搜救、醫療、土木結構與營造4個單位簽訂跨界合作備忘錄，以防災害發生時，可有專業分工的搜救整合模式。

兩年前0206台南大地震時，台南市消防局在維冠金龍大樓倒塌搶救中累積救援經驗，當時台南市首創搜救隊與土木結構技師跨領域合作，在每台開挖重機具上配有一名建築結構技師，依技師的專業指示對倒塌的大樓進行挖掘搶救作業。

台南市消防局認為有必要建立此種跨領域合作模式，未來進行實質演練，5日找來搜救、醫療、土木技師公會、營造工程協進會等4個單位，簽訂合作，台南市跨領域搜救隊正式成軍，未來這支隊伍有專業分工，可以更安全的執行搜救任務。

台南市消防局表示，未來將進行城市搜救實質演練，可有營造公會預先調動重機具等專業設備，挖掘時靠土木結構技師指揮，搜救人員找到災民時，醫護人員得進入狹小的空間作第一時間救護。

台南市土木技師公會理事長黃武龍表示，在維冠金龍大樓救援工作中看見很多感傷的事情，但能參與救人是很榮耀的事。台南市營造工程協進會理事長黃嘉瑞更稱跨界結合的搜救經驗領先全台，營造廠商願意提供各式機具救災，但希望只是備而不用。

台南市代理市長李孟諺表示，從維冠金龍大樓的搶救經驗中，全賴土木技師才知道怎麼拆屋，營造業者派工班待命，才能操作專業機具，也有醫師在大樓中當場為生還者截肢。這些救援細節都需專業分工，未來希望這支跨界搜救隊定期實質演練，以備不時之需。

(中時)

冷血棄兒屍遭通緝 狠父逃亡6年衣… 賞雪注意！ 陽明山實施交管 車輛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。