台南地震兩周年前夕 消防局跨界定期演練

2018年02月05日 18:05 中時 程炳璋

台南市消防局成立跨領域搜救隊，簽訂備忘錄前先播放維冠金龍大樓搜救時，各界專業進入斷垣殘壁中發揮協助救援工作的影片。（程炳璋攝）

0206台南大地震2周年前夕，台南市消防局5日成立跨領域搜救隊，找來搜救、醫療、土木結構與營造4個單位簽訂跨界合作備忘錄，以防災害發生時，可有專業分工的搜救整合模式。

兩年前0206台南大地震時，台南市消防局在維冠金龍大樓倒塌搶救中累積救援經驗，當時台南市首創搜救隊與土木結構技師跨領域合作，在每台開挖重機具上配有一名建築結構技師，依技師的專業指示對倒塌的大樓進行挖掘搶救作業。

台南市消防局認為有必要建立此種跨領域合作模式，未來進行實質演練，5日找來搜救、醫療、土木技師公會、營造工程協進會等4個單位，簽訂合作，台南市跨領域搜救隊正式成軍，未來這支隊伍有專業分工，可以更安全的執行搜救任務。

台南市消防局表示，未來將進行城市搜救實質演練，可有營造公會預先調動重機具等專業設備，挖掘時靠土木結構技師指揮，搜救人員找到災民時，醫護人員得進入狹小的空間作第一時間救護。

台南市土木技師公會理事長黃武龍表示，在維冠金龍大樓救援工作中看見很多感傷的事情，但能參與救人是很榮耀的事。台南市營造工程協進會理事長黃嘉瑞更稱跨界結合的搜救經驗領先全台，營造廠商願意提供各式機具救災，但希望只是備而不用。

台南市代理市長李孟諺表示，從維冠金龍大樓的搶救經驗中，全賴土木技師才知道怎麼拆屋，營造業者派工班待命，才能操作專業機具，也有醫師在大樓中當場為生還者截肢。這些救援細節都需專業分工，未來希望這支跨界搜救隊定期實質演練，以備不時之需。

(中時)